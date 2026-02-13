Черкаські Мавпи переграли Говерлу, перервавши серію з 10 поразок поспіль

У суботу, 13 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому Черкаські Мавпи перемогли Говерлу.

Зустріч завершилася з рахунком 81:72.

У складі переможців найрезультативнішим став американський легіонер Джермейн Гамлін, який записав до свого активу 21 очко, 8 підбирань та 2 результативні передачі.

Зазначимо, що Мавпи перервали власну серію з 10 поспіль поразок і перервали 4-матчеву переможну серію суперника.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

13 лютого

Черкаські Мавпи – Говерла 81:72 (24:22, 21:14, 18:18, 18:18)

Черкаський клуб в суботу, 14 лютого, завершать домашній баскетбольний вікенд матчем проти Старого Луцька, а Говерла зіграє з Харківськими Соколами, які напередодні завдали поразки луцькій команді.