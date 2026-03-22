БК Запоріжжя повідомив про перенесення матчів Суперліги через ворожі обстріли

Сергій Шаховець — 22 березня 2026, 15:13
БК Запоріжжя повідомив про перенесення останніх матчів регулярного чемпіонату Суперліги через безпекову ситуацію в місті.

Про це оголосила пресслужба клубу.

"У зв'язку з безпековою ситуацією та високою інтенсивністю повітряних тривог у Запоріжжі, директорат Суперліги прийняв рішення про перенесення ігор останнього туру регулярного чемпіонату до Дніпра", – йдеться в заяві клубу.

Також повідомляється, що матчі за участю БК Запоріжжя відбудуться в дніпровському спортивному комплексі "Шинник". Ці поєдинки визначать підсумковий розподіл місць перед стартом плейоф.

28 березня БК Запоріжжя зіграє з Київ-Баскет, а 29 березня з Рівне.

Раніше БК Дніпро достроково гарантував собі перемогу в регулярному чемпіонаті України, а Старий Луцьк став єдиною командою, яка не вийшла до плейоф. Запоріжжя після 22 зіграних матчів займає 6 місце.

Наприкінці лютого лідер БК Запоріжжя Таріг Ейса залишив команду за сімейними обставинами.

Колишній баскетболіст Кривбасу приєднався до ЗСУ
Дніпро розібрався з Говерлою, Запоріжжя переграло Старий Луцьк в Суперлізі
Дніпро розгромив Старий Луцьк у матчі Суперліги та достроково виграв регулярний сезон
Харківські Соколи впевнено перемогли Київ-Баскет у Суперлізі
Дніпро розгромив Харківських Соколів у центральному матчі Суперліги

