БК Запоріжжя повідомив про перенесення матчів Суперліги через ворожі обстріли

БК Запоріжжя повідомив про перенесення останніх матчів регулярного чемпіонату Суперліги через безпекову ситуацію в місті.

Про це оголосила пресслужба клубу.

"У зв'язку з безпековою ситуацією та високою інтенсивністю повітряних тривог у Запоріжжі, директорат Суперліги прийняв рішення про перенесення ігор останнього туру регулярного чемпіонату до Дніпра", – йдеться в заяві клубу.

Також повідомляється, що матчі за участю БК Запоріжжя відбудуться в дніпровському спортивному комплексі "Шинник". Ці поєдинки визначать підсумковий розподіл місць перед стартом плейоф.

28 березня БК Запоріжжя зіграє з Київ-Баскет, а 29 березня з Рівне.

Раніше БК Дніпро достроково гарантував собі перемогу в регулярному чемпіонаті України, а Старий Луцьк став єдиною командою, яка не вийшла до плейоф. Запоріжжя після 22 зіграних матчів займає 6 місце.

Наприкінці лютого лідер БК Запоріжжя Таріг Ейса залишив команду за сімейними обставинами.