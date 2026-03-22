БК Запоріжжя повідомив про перенесення матчів Суперліги через ворожі обстріли
БК Запоріжжя повідомив про перенесення останніх матчів регулярного чемпіонату Суперліги через безпекову ситуацію в місті.
Про це оголосила пресслужба клубу.
"У зв'язку з безпековою ситуацією та високою інтенсивністю повітряних тривог у Запоріжжі, директорат Суперліги прийняв рішення про перенесення ігор останнього туру регулярного чемпіонату до Дніпра", – йдеться в заяві клубу.
Також повідомляється, що матчі за участю БК Запоріжжя відбудуться в дніпровському спортивному комплексі "Шинник". Ці поєдинки визначать підсумковий розподіл місць перед стартом плейоф.
28 березня БК Запоріжжя зіграє з Київ-Баскет, а 29 березня з Рівне.
Раніше БК Дніпро достроково гарантував собі перемогу в регулярному чемпіонаті України, а Старий Луцьк став єдиною командою, яка не вийшла до плейоф. Запоріжжя після 22 зіграних матчів займає 6 місце.
Наприкінці лютого лідер БК Запоріжжя Таріг Ейса залишив команду за сімейними обставинами.