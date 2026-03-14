Говерла обіграла Запоріжжя та стала другим фіналістом Кубку України
У суботу, 14 березня, в Івано-Франківську відбувся другий матч 1/2 фіналу Кубку України, в якому Прикарпаття-Говерла перемогла Запоріжжя.
Зустріч завершилася з рахунком 86:74.
Найрезультативнішим у матчі став американський захисник ужгородського клубу Лейтерренс Рід, в активі якого 26 очок, 6 підбирань та 6 результативних передач.
Кубок України з баскетболу
Півфінал, 14 березня
Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 86:74 (24:17, 19:19, 21:20, 22:18)
Нагадаємо, в іншому півфіналі Київ-Баскет переграв чинного володаря трофею БК Дніпро.
Фінал відбудеться вже завтра, 15 березня, початок о 14:30 за київським часом.