Говерла обіграла Запоріжжя та стала другим фіналістом Кубку України

У суботу, 14 березня, в Івано-Франківську відбувся другий матч 1/2 фіналу Кубку України, в якому Прикарпаття-Говерла перемогла Запоріжжя.

Зустріч завершилася з рахунком 86:74.

Найрезультативнішим у матчі став американський захисник ужгородського клубу Лейтерренс Рід, в активі якого 26 очок, 6 підбирань та 6 результативних передач.

Кубок України з баскетболу

Півфінал, 14 березня

Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 86:74 (24:17, 19:19, 21:20, 22:18)

Нагадаємо, в іншому півфіналі Київ-Баскет переграв чинного володаря трофею БК Дніпро.

Фінал відбудеться вже завтра, 15 березня, початок о 14:30 за київським часом.