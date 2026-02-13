Харківські Соколи у важкому поєдинку Суперліги перемогли Старий Луцьк
У п'ятницю, 13 лютого, відбувся матч Суперліги України з баскетболу, в якому Харківські Соколи перемогли Старий Луцьк.
Зустріч завершилася з рахунком 89:84.
Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали легіонери луцького клубу Лоренцо Андерсен (27 очок) та Рональд Мур (19 очок).
У переможців найкращим був Ігор Клімов, який набрав 18 очок, виконав 4 підбирання та зробив 6 результативних передач.
Соколи вдруге в сезоні перемогли Старий Луцьк та продовжать тур в Черкасах в суботу, 14 лютого, матчем проти Прикарпаття-Говерли. Старий Луцьк в цей же день протистоятиме Черкаським Мавпам.
Суперліга – Регулярний чемпіонат
13 лютого
Харківські Соколи – Старий Луцьк 89:84 (26:22, 15:19, 27:18, 21:25)
У своєму попередньому матчі Харківські Соколи на виїзді переграли Ніко-Баскет.