Харківські Соколи у важкому поєдинку Суперліги перемогли Старий Луцьк

У п'ятницю, 13 лютого, відбувся матч Суперліги України з баскетболу, в якому Харківські Соколи перемогли Старий Луцьк.

Зустріч завершилася з рахунком 89:84.

Найрезультативнішими гравцями поєдинку стали легіонери луцького клубу Лоренцо Андерсен (27 очок) та Рональд Мур (19 очок).

У переможців найкращим був Ігор Клімов, який набрав 18 очок, виконав 4 підбирання та зробив 6 результативних передач.

Соколи вдруге в сезоні перемогли Старий Луцьк та продовжать тур в Черкасах в суботу, 14 лютого, матчем проти Прикарпаття-Говерли. Старий Луцьк в цей же день протистоятиме Черкаським Мавпам.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

13 лютого

Харківські Соколи – Старий Луцьк 89:84 (26:22, 15:19, 27:18, 21:25)

У своєму попередньому матчі Харківські Соколи на виїзді переграли Ніко-Баскет.