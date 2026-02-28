Запоріжжя поступилось Черкаським Мавпам у матчі Суперліги

У суботу, 28 лютого, відбулися матч Суперліги України з баскетболу, в якому Запоріжжя поступилось Черкаським Мавпам.

Гра розпочалась 1 лютого, і була перервана в четвертій чверті за 8:57 хвилин до кінця за рахунку 67:58 на користь черкаської команди. Сьогодні у Дніпрі команди завершили зустріч, яка завершилась з рахунком 71:83.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Каліб Метьюз із Запоріжжя, який набрав 26 очок, 6 підбирань та 1 передачу.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

28 лютого

Запоріжжя – Черкаський Мавпи 71:83 (16:19, 26:22, 14:26, 15:16)

Запоріжжя: Ліщина 5, Метьюз 26 + 6 підбирань + 6 перехоплень, Ейса 12, Ловінгс 11 + 5 передач, Буц 10 + 9 підбирань – старт; Кліманов 4, Величко 3, Петренко 0, Терьохін 0

Черкаські Мавпи: Марченко 9 + 5 підбирань, Упир 5, Пирогов 20 + 5 підбирань, Гемлін 2, Кошеватський 18 + 10 підбирань + 10 передач – старт; Дібіамака 17 + 6 підбирань, Холод 12 + 10 підбирань, Голенков 0, Фесун 0

Напередодні Запоріжжя втратило одного зі своїх лідерів. Американський форвард Таріг Ейса залишив команду за сімейними обставинами.

У поточному сезоні 26-річний баскетболіст був найкращим бомбардиром команди, в середньому набираючи 16,2 очка за гру. Крім того, Таріг володів найкращим показником у Суперлізі за кількістю підбирань – 10,3 за матч.