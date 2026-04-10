Київ-Баскет обіграв Запоріжжя на шляху в півфінал Суперліги

В пʼятницю, 10 квітня, відбувся перенесений другий матч чвертьфінальної серії Суперліги між Запоріжжям та Київ-Баскетом.

Зустріч у столиці завершилась впевненою перемогою киян з рахунком 75:64.

Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали Рафаель Колаволе та Єгор Сушкін, які набрали по 19 очок.

Зазначимо, що напередодні гра мала відбутися в Запоріжжі, але, на жаль, через тривалу повітряну тривогу, матч перенесли у Київ.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, другий матч, 10 квітня

Запоріжжя – Київ-Баскет 64:75 (15:18, 11:24, 26:17, 12:16)

Запоріжжя: Ліщина 17 + 6 підбирань, Ловінгс 15 + 5 підбирань + 3 перехоплення, Метьюз 12, Буц 10 + 10 підбирань - 3 втрати, Петренко 6 — старт, Кіктєв 4, Величко 0

Київ-Баскет: Сушкін 19 + 7 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення - 4 втрати, Смітюх 9 + 6 підбирань + 4 передачі, Клевзуник 9, Сандул 6 + 11 підбирань + 3 передачі + 3 блок-шота, Бублик 3 + 6 підбирань — старт, Колаволе 19, Рижков 3, Маліч 3, Карпюк 2. Романиця 2

Нагадаємо, кияни виграли перший матч із рахунком 73:64.

Раніше у півфінал вийшли Харківські Соколи, які вдруге здолала Ніко-Баскет та Дніпро, який обіграв Черкаські Мавпи.