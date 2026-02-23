Лідер БК Запоріжжя несподівано залишив команду

Один із лідерів БК Запоріжжя Таріг Ейса залишив команду за сімейними обставинами.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

"Його енергія, боротьба під щитами, характер і стабільність були фундаментом нашої гри. Ми вдячні Тарігу за професіоналізм, самовіддачу та внесок у результати команди", – йдеться у повідомленні клубу.

Американський форвард був справжнім лідером БК Запоріжжя. У поточному сезоні 26-річний баскетболіст був найкращим бомбардиром команди, в середньому набираючи 16,2 очка за гру. Крім того, Таріг володів найкращим показником у Суперлізі за кількістю підбирань – 10,3 за матч.

Раніше повідомлялося, що БК Запоріжжя переміг Ніко-Баскет (80:77) у матчі регулярного чемпіонату. У турнірній таблиці Суперліги команда йде на шостому місці.