Лідер БК Запоріжжя несподівано залишив команду
Таріг Ейса
БК Запоріжжя
Один із лідерів БК Запоріжжя Таріг Ейса залишив команду за сімейними обставинами.
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
"Його енергія, боротьба під щитами, характер і стабільність були фундаментом нашої гри. Ми вдячні Тарігу за професіоналізм, самовіддачу та внесок у результати команди", – йдеться у повідомленні клубу.
Американський форвард був справжнім лідером БК Запоріжжя. У поточному сезоні 26-річний баскетболіст був найкращим бомбардиром команди, в середньому набираючи 16,2 очка за гру. Крім того, Таріг володів найкращим показником у Суперлізі за кількістю підбирань – 10,3 за матч.
Раніше повідомлялося, що БК Запоріжжя переміг Ніко-Баскет (80:77) у матчі регулярного чемпіонату. У турнірній таблиці Суперліги команда йде на шостому місці.