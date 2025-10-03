Харківські Соколи в овертаймі переграли Запоріжжя у першому матчі нового сезону Суперліги

У п'ятницю, 3 жовтня, матчем між Харківськими Соколами та Запоріжжям стартував новий сезон баскетбольної Суперліги України.

Перемогу з рахунком 103:94 в овертаймі святкував харківський клуб, передає пресслужба ФБУ.

Перший дабл-дабл сезону оформив Андрій Хохоник, який до 18 очок додав 13 передач, а Олексій Соловйов став найрезультативнішим в команді з 23 очками. У Запоріжжя по 31 балу набрали Таріг Ейса та Брекстон Ловінгс.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

3 жовтня

Харківські Соколи – Запоріжжя 103:94 ОТ (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, 18:9)

У центральному матчі дня чемпіон Суперліги Дніпро розпочне захист титулу матчем проти Черкаських Мавп.

Нагадаємо, що Дніпро не зміг пройти до основного раунду Кубку Європи ФІБА. Підопічні Володимира Ковала двічі програли румунській Короні Брашов, а через найгіршу різницю очок вони не отримали путівку до наступного етапу в статусі "лакі-лузера".

Раніше стало відомо, що один із клубів української Суперліги змінив логотип та представив нову форму перед сезоном-2025/26.