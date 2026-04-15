Київ-Баскет переміг Харківських Соколів у першому матчі півфінальної серії плейоф Суперліги

У середу, 15 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Суперліги України з баскетболу сезону-2025/26, у якому Київ-Баскет переграв Харківських Соколів.

Зустріч завершилася з рахунком 68:59.

Найкращим гравцем матчу став захисник столичного клубу Єгор Сушкін, в активі якого 21 очко, 7 передач та 7 підбирань.

По 18 очок набрали Денис Клевзуник та Михайло Бублик, 21 підбирання на двох зібрали центрові столичного клубу Максим Сандул та Ярослав Карпюк. У Соколів найрезультативнішим став центровий Максим Нікітін, який набрав 15 очок.

Суперліга України з баскетболу

1/2 фіналу

Перший матч

Харківські Соколи – Київ-Баскет 59:68 (16:13, 13:15, 14:26, 16:14)

Другий матч протистояння суперники проведуть 18 квітня в Києві. Серія триватиме до двух перемог однієї з команд.

