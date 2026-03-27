Черкаські Мавпи перемогли Харківських Соколів у стартовому матчі заключного туру регулярки Суперліги

Олексій Мурзак — 27 березня 2026, 16:48
ФБУ

У п'ятницю, 27 березня, в межах регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно стартовий матч заключного 15-го туру, в якому Харківські Соколи в номінально домашній грі поступилися Черкаським Мавпам.

Зустріч завершилася з рахунком 67:66.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник черкаського клубу Лев Кошевацький, у доробку якого 24 бали, 10 підбирань та 5 результативних передач.

Харків'яни вже забронювали за собою друге місце в таблиці за підсумком регулярного сезону, Мавпи наразі йдуть сьомими, випереджаючи на дві перемоги Ніко-Баскет.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат
27 березня

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 66:67 (20:21, 14:12, 23:21, 9:13)

Нагадаємо, 15 березня Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говеру та став новим володарем Кубку України.

Харківські Соколи

Харківські Соколи розтрощили Рівне у Суперлізі
Харківські Соколи впевнено перемогли Київ-Баскет у Суперлізі
Дніпро розгромив Харківських Соколів у центральному матчі Суперліги
Харківські Соколи підписали колишнього форварда Старого Луцька
Харківські Соколи дотиснули Старий Луцьк, Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Говерлою в Суперлізі

