Черкаські Мавпи перемогли Харківських Соколів у стартовому матчі заключного туру регулярки Суперліги

У п'ятницю, 27 березня, в межах регулярного чемпіонату Суперліги було зіграно стартовий матч заключного 15-го туру, в якому Харківські Соколи в номінально домашній грі поступилися Черкаським Мавпам.

Зустріч завершилася з рахунком 67:66.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник черкаського клубу Лев Кошевацький, у доробку якого 24 бали, 10 підбирань та 5 результативних передач.

Харків'яни вже забронювали за собою друге місце в таблиці за підсумком регулярного сезону, Мавпи наразі йдуть сьомими, випереджаючи на дві перемоги Ніко-Баскет.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат

27 березня

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 66:67 (20:21, 14:12, 23:21, 9:13)

Нагадаємо, 15 березня Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говеру та став новим володарем Кубку України.