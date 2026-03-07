Харківські Соколи розтрощили Рівне у Суперлізі

У суботу, 7 березня, відбувся черговий матч регулярного сезону Суперліги України з баскетболу, в якому Рівне програв Харківським Соколам.

Зустріч завершилась з рахунком 71:101.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 23-річний нападник харківського клубу Максим Безима, в активі якого 17 очок та 4 підбирання.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат

7 березня

Рівне – Харківські Соколи 71:101 (23:28, 24:29, 10:24, 14:20)

Напередодні БК Рівне переграло Черкаські Мавпи, а Соколи розібрались з Київ-Баскетом.