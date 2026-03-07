Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Харківські Соколи розтрощили Рівне у Суперлізі

Олександр Булава — 7 березня 2026, 15:25
Харківські Соколи розтрощили Рівне у Суперлізі

У суботу, 7 березня, відбувся черговий матч регулярного сезону Суперліги України з баскетболу, в якому Рівне програв Харківським Соколам.

Зустріч завершилась з рахунком 71:101.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 23-річний нападник харківського клубу Максим Безима, в активі якого 17 очок та 4 підбирання.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат
7 березня

Рівне – Харківські Соколи 71:101 (23:28, 24:29, 10:24, 14:20)

Напередодні БК Рівне переграло Черкаські Мавпи, а Соколи розібрались з Київ-Баскетом.

Харківські Соколи БК Рівне

Харківські Соколи

Харківські Соколи впевнено перемогли Київ-Баскет у Суперлізі
Дніпро розгромив Харківських Соколів у центральному матчі Суперліги
Харківські Соколи підписали колишнього форварда Старого Луцька
Харківські Соколи дотиснули Старий Луцьк, Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Говерлою в Суперлізі
Харківські Соколи переграли Говерлу, Київ-Баскет переміг Рівне, Запоріжжя дотиснуло Ніко-Баскет у Суперлізі

Останні новини