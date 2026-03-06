Харківські Соколи впевнено перемогли Київ-Баскет у Суперлізі

У п'ятницю, 6 березня, відбувся черговий матч регулярного сезону Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет програв Харківським Соколам.

Зустріч завершилася з рахунком 76:65.

Найрезультативнішим гравцем протистояння став захисник харківського клубу Максим Нікітін, який набрав 25 очок та зробив 11 підбирань, офомивши дабл-дабл.

У складі столичного колективу найкращим став Єгор Сушкін, в активі якого 18 очок, 3 підбирання та 4 передачі.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат

6 березня

Київ-Баскет – Харківські Соколи 65:76 (19:16, 14:17, 21:27, 11:16)

