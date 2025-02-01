Дніпро прийме Рівне, Старий Луцьк зустрінеться із Запоріжжям у Суперлізі
Станіслав Тимофеєнко
БК Дніпро
У суботу, 1 лютого, у межах регулярного сезону Суперліги України з баскетболу пройдуть два матчі.
О 13:00 за київським часом між собою зустрінуться лідер чемпіонату Дніпро, в якого за 16 матчів 16 перемог, та Рівне.
А за три години після цього відбудеться матч між Запоріжжям та Старим Луцьком.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
1 лютого
13:00 Дніпро – Рівне
16:00 Запоріжжя – Старий Луцьк
Нагадаємо, напередодні Кривбас переміг Старий Луцьк та закріпився на третьому місці чемпіонату України. Також Черкаські мавпи на останній секунді вирвали перемогу над БК Рівне.