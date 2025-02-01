Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дніпро прийме Рівне, Старий Луцьк зустрінеться із Запоріжжям у Суперлізі

Микола Дендак — 1 лютого 2025, 11:21
Дніпро прийме Рівне, Старий Луцьк зустрінеться із Запоріжжям у Суперлізі
Станіслав Тимофеєнко
БК Дніпро

У суботу, 1 лютого, у межах регулярного сезону Суперліги України з баскетболу пройдуть два матчі.

О 13:00 за київським часом між собою зустрінуться лідер чемпіонату Дніпро, в якого за 16 матчів 16 перемог, та Рівне.

А за три години після цього відбудеться матч між Запоріжжям та Старим Луцьком.

Читайте також :
Клуб Суперліги України посилився американським форвардом

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
1 лютого

13:00 Дніпро – Рівне

16:00 Запоріжжя – Старий Луцьк

Нагадаємо, напередодні Кривбас переміг Старий Луцьк та закріпився на третьому місці чемпіонату України. Також Черкаські мавпи на останній секунді вирвали перемогу над БК Рівне.

LIVE трансляція БК Дніпро БК Запоріжжя БК Рівне Старий Луцьк Пряма трансляція Суперліга з баскетболу

БК Дніпро

Форварда Дніпра визнали найкращим гравцем тижня у Суперлізі
Визначилися півфінальні пари Фіналу чотирьох Кубку України-2024/25
Дніпро завдав поразки Говерлі в матчі регулярного чемпіонату Суперліги
Дніпро здолав Київ-Баскет у битві лідерів Суперліги
БК Дніпро впевнено переграв Кривбас в матчі Суперліги

Останні новини