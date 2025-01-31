Клуб Суперліги України посилився американським форвардом

БК Запоріжжя оголосив про збільшення свого ростеру – клуб підписав контракт з легким форвардом Маркізом Моо.

Про це україснький колектив повідомив у соцмережах.

Моо є уродженцем Лос-Анджелесу. В останньому сезоні студентської кар’єри 25-річний американець виступав за команду Університету штату Гаваї. Там він в середньому набирав 17,6 очка, 6,8 підбирання та 2,3 асисти за 35 хвилин на майданчику.

Останнім клубом Маркіза бу німецький Херфорд, у якому баскетболіст збирав статистичну лінію у 12,4 очка, 4,6 підбирання та 1,9 передачі.

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Наразі Запоріжжя посідає шосте місце таблиці української Суперліги, вигравши 8 з 19 матчів. Завтра команда Валерія Плеханова зіграє зі Старим Луцьком, який відстає від неї на дві перемоги.

Раніше була оприлюдненена розширена заявка збірної України на останні поєдинки у межах відбору Євробаскету-2025 проти Словенії та Португалії.