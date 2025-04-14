Київ-Баскет здобув важку перемогу над БК Рівне у півфіналі Суперліги
У понеділок, 14 квітня, відбувся другий матч півфінальної стадії плейоф Суперліги України з баскетболу.
Київ-Баскет на власному майданчику обіграв Рівне з рахунком 75:69.
Найрезультативнішим гравцем у складі столичного колективу став Денис Клевзуник, в активі якого 24 очки, 8 підбирань та 2 асисти. У складі рівненської команди Кран Моріс Вілліамсон набрав аналогічну кількість очок, також в його активі 12 підбирань.
Суперліга України з баскетболу – плейоф
1/2 фіналу, перший матч, 14 квітня
Київ-Баскет – Рівне 75:69 (28:18, 23:20, 12:18,12:13)
Київ-Баскет: Сушкін 19 + 5 підбирань – 5 втрат, Зайцев 2, Буренко 15 + 5 підбирань, Клевзуник 24 + 8 підбирань, Сандул 2 + 5 підбирань; Карпюк 13 + 10 підбирань, Когут 0, Сафонов 0, Смітюх 0
Рівне: Браун 1, Вільямсон 24 + 12 підбирань, Тимощук 3 + 5 підбирань + 5 перехоплень, Соловйов 12, Гарбар 4 – старт; Шепелев 11, Фуллер 8, Головчик 4, Поносов 2, Герасимчук 0, Шептицький 0
Серія триватиме до двох перемог, результат наступної зустрічі може призвести як до третього матчу, так і до визначення фіналіста Суперліги.
Нагадаємо, напередодні Дніпро розгромною перемогою над Черкаськими Мавпами розпочав півфінальну серію Суперліги.