Київ-Баскет здобув важку перемогу над БК Рівне у півфіналі Суперліги

У понеділок, 14 квітня, відбувся другий матч півфінальної стадії плейоф Суперліги України з баскетболу.

Київ-Баскет на власному майданчику обіграв Рівне з рахунком 75:69.

Найрезультативнішим гравцем у складі столичного колективу став Денис Клевзуник, в активі якого 24 очки, 8 підбирань та 2 асисти. У складі рівненської команди Кран Моріс Вілліамсон набрав аналогічну кількість очок, також в його активі 12 підбирань.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

1/2 фіналу, перший матч, 14 квітня

Київ-Баскет – Рівне 75:69 (28:18, 23:20, 12:18,12:13)

Київ-Баскет: Сушкін 19 + 5 підбирань – 5 втрат, Зайцев 2, Буренко 15 + 5 підбирань, Клевзуник 24 + 8 підбирань, Сандул 2 + 5 підбирань; Карпюк 13 + 10 підбирань, Когут 0, Сафонов 0, Смітюх 0

Рівне: Браун 1, Вільямсон 24 + 12 підбирань, Тимощук 3 + 5 підбирань + 5 перехоплень, Соловйов 12, Гарбар 4 – старт; Шепелев 11, Фуллер 8, Головчик 4, Поносов 2, Герасимчук 0, Шептицький 0

Серія триватиме до двох перемог, результат наступної зустрічі може призвести як до третього матчу, так і до визначення фіналіста Суперліги.

Нагадаємо, напередодні Дніпро розгромною перемогою над Черкаськими Мавпами розпочав півфінальну серію Суперліги.