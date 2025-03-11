БК Дніпро переграв Кривбас в матчі Суперліги

Відбувся перший матч ігрового дня регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому БК Дніпро зустрічався із Кривбасом.

Поєдинок завершився перемогою лідера Суперліги з рахунком 79:57.

Попри поразку криворіжців, саме їх гравцем розділив звання найкращого гравця матчу з Володимиром Конєвим – Михайло Бублік, як і представник Дніпра записав на свій рахунок 20 очок та 5 підбирань.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

11 березня

Кривбас – БК Дніпро 57:79 (12:18, 18:16, 12:21, 15:24)

Зазначимо, що ця перемога стала 24 поспіль для підопічних Володимира Коваля. Кривбас розмістився на шостому місці у турнірній таблиці, маючи баланс перемог та поразок 10:14.

У другому матчі ігрового дня Черкаські Мавпи зустрінуться із Запоріжжям – стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.