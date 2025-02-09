Битва лідерів: Київ-Баскет зіграє проти Дніпра у матчі Суперліги

У неділю, 9 лютого, відбудеться матч баскетбольної Суперліги України між головними претендентами на титул – Київ-Баскет прийме Дніпро.

Чинний чемпіон країни виграв усі 17 зустрічей цього сезону. Столичний клуб із показником 16-5 йде слідом.

Чемпіонат України – Суперліга

Регулярний сезон, 9 лютого

14:00 Київ-Баскет – Дніпро

Цього сезону вони провели дві гри. Перша вийшла конкурентною (75:71), в іншій Дніпро здобув більш комфортну перемогу (72:63).

Нагадаємо, клуб НБА Вашингтон відрахував українського бігмена Олексія Леня, але той невдовзі посилить Індіану.