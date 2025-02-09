Битва лідерів: Київ-Баскет зіграє проти Дніпра у матчі Суперліги
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У неділю, 9 лютого, відбудеться матч баскетбольної Суперліги України між головними претендентами на титул – Київ-Баскет прийме Дніпро.
Чинний чемпіон країни виграв усі 17 зустрічей цього сезону. Столичний клуб із показником 16-5 йде слідом.
Чемпіонат України – Суперліга
Регулярний сезон, 9 лютого
14:00 Київ-Баскет – Дніпро
Цього сезону вони провели дві гри. Перша вийшла конкурентною (75:71), в іншій Дніпро здобув більш комфортну перемогу (72:63).
Нагадаємо, клуб НБА Вашингтон відрахував українського бігмена Олексія Леня, але той невдовзі посилить Індіану.