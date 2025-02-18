Більше ніхто не застрахований: Морант може бути обмінений наступного міжсезоння

Наступного літа зірковий розігруючий Мемфіса Джа Морант може опинитися в іншій команді.

Про цю думку неназваного генменеджера одного з клубів НБА повідомляє BasketNews.

Цей генменеджер, який не захотів розкривати своє ім'я, вважає, що під час міжсезоння варто чекати на трейд 25-річного баскетболіста.

"Я постійно зв'язуюся з генменеджерами біля дедлайну обмінів, щоб дізнатися, що сталося, що ні, і що буде далі. У цій лізі ви завжди стежите за наступною хвилею зірок, які можуть бути обмінені. Зненацька хтось сказав мені, щоб цього літа я приглядався до Джа Моранта. Я просто кажу, що це одна з тих речей, за якими я просто стежу", – сказав генменеджер.

Читайте також : Даллас ніколи не збірався давати Дончичу супермаксимальний контракт

Джа Морант усю свою кар'єру в НБА грає за одну команду, Мемфіс Гріззліс, які задрафтували його під другим загальним піком у 2019 році.

У нинішньому сезоні Морант зіграв у 32 матчах, у яких набирав у середньому 20,7 очка, 4,3 підбирання та 7,4 передачі.

У минулому ліга кілька разів дискваліфіковувала Джа за демонстрацію вогнепальної зброї в прямому етері в соцмережах.

Раніше стало відомо, що один з чинних чемпіонів НБА був би не проти або пограти за Барселону, або інвестувати в каталонський клуб.