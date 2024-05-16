Каррі вдруге одержав нагороду НБА імені Меджіка Джонсона

Асоціація професійних журналістів Національної баскетбольної ліги (НБА) оголосила лідера Голден Стейт Стефена Каррі володарем індивідуального призу імені Меджіка Джонсона.

Він щорічно вручається за інтелектуальний баскетбол та коректне спілкування з медіа та вболівальниками.

Іншими кандидатами були Бем Адебайо, Демар Дерозан, Руді Гобер та Тайріз Халібертон, якого розкритикував колишній гравець НБА і чинний експерт ESPN Остін Ріверс.

Цьогоріч переможця обирали понад 200 спортивних журналістів.

Для 36-річного розігруючого Стефена це другий "Меджік Джонсон" за кар’єру – першу він отримав у 2016 році.

У сезоні-2023/24 Каррі набирав у середньому 26,4 очка, робив 4,5 підбирання та 5,1 передачі. Раніше він був визнаний найкращим гравцем у клатчі регулярного чемпіонату НБА, яку вручали вперше в історії ліги.

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