Каррі зізнався, що страждає від тривожності перед матчами
Зірка Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі розповів, із якою проблемою він стикається щоразу перед початком матчу.
Слова чотириразового чемпіона НБА наводить AhnFireDigital.
"О, звичайно, у мене є тривожність. Багато в чому це пов'язано з моїми очікуваннями та рівнем, на якому я хочу грати. Це твої власні очікування та усвідомлення того, що таке хороша гра.
Це здорова невпевненість у тому, що тобі доводиться доводити себе щовечора, і це круто. Це змушує тебе рухатися вперед", – сказав "Шеф".
Минулої ночі Стеф Каррі не зміг привести "воїнів" до перемоги в матчі проти Маямі (98:114).
Цього сезону 36-річний розігруючий взяв участь у 28 іграх, у яких набирав у середньому 22,5 очка, 4,9 підбирання та 6,3 передачі.
Голден Стейт іде дев'ятим у таблиці Західної конференції, вигравши 18 з 36 матчів.