Каррі зізнався, що страждає від тривожності перед матчами

Зірка Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі розповів, із якою проблемою він стикається щоразу перед початком матчу.

Слова чотириразового чемпіона НБА наводить AhnFireDigital.

"О, звичайно, у мене є тривожність. Багато в чому це пов'язано з моїми очікуваннями та рівнем, на якому я хочу грати. Це твої власні очікування та усвідомлення того, що таке хороша гра.

Це здорова невпевненість у тому, що тобі доводиться доводити себе щовечора, і це круто. Це змушує тебе рухатися вперед", – сказав "Шеф".