Каррі пригадав стару травму, коментуючи недавнє пошкодження, яке призвело до пропусків матчів

Зірка Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі висловив полегшення у тому, що його нещодавня травма була не такою серйозною, як кілька років тому.

Слова чотириразового чемпіона НБА наводить ESPN.

21 березня Каррі травмував таз після невдалого падіння у матчі проти Торонто (117:114). Через це пошкодження він пропустив наступні дві гри "воїнів" та повернувся на паркет у ніч на 29 березня.

Після матчу з Новим Орлеаном (111:95) 37-річний розігруючий розповів, що він уникнув перелому, як це було в сезоні-2020/21, коли він упав на сходах. Ця травма, яка коштувала йому п'яти ігор, сталася під час сезону, коли вболівальники не сиділи біля майданчика через COVID-19.

"Це просто нагадало мені 2021-й рік, коли я впав на сходах у Х'юстоні. Я думаю, що цього разу я нічого не зламав і не пошкодив кістки, це був просто глибокий серйозний забій, який я відчуватиму ще деякий час. Але я можу грати, і я не можу зробити гірше, доки не приземлюся на нього (таз) знову", – сказав Каррі.

У матчі проти Пеліканс "Шеф" провів 34 хвилини, за які набрав 23 очки (7/21 кидків з гри, 5/16 з-за дуги), 4 підбирання та 6 передач.

Головний тренер ГСВ Стів Керр похвалив свого підопічного за підсумками поєдинку, вказавши, що цифри можуть бути оманливими.

"Я вважаю, що він виглядав чудово. Він дуже добре рухався, дбав про м'яч. Я вважаю, що Стеф провів відмінну гру. Він, напевно, схибив останні п'ять або шість триочкових, тому цифри виглядають не дуже добре, але він був схожий на себе. І я думаю, що тиждень відпочинку пішов йому на користь", – сказав Керр.

На даний момент Голден Стейт посідає сьоме місце таблиці Західної конференації, маючи баланс перемог 42-31.

Стеф Каррі провів 61 матч цього сезону, в яких набирав 24,1 очка, 4,3 підбирання та 6 передач.

Раніше стало відомо, що Катерина Коваль та Нотр-Дам не змогли подолати третій раунд жіночого Березневого шаленства NCAA.