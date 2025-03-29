Юта з Михайлюком поступилась Денверу, Кліпперс переграли Бруклін в НБА

У ніч з 28 на 29 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз зі Святославом Михайлюком у складі поступилась Денверу. Українець провів на паркеті 8 хвилин та набрав за цей час три очки. Окрім того, на рахунку форварда 1 підбирання.

Також Кліпперс у результативному матчі здолали Бруклін, а Мілуокі поступилось Нью-Йорку.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

29 березня

Детройт – Клівленд 133:122 (31:26, 32:32, 38:25, 32:39)

Бруклін – Кліпперс 100:132 (27:26, 21:42, 21:37, 31:27)

Торонто – Шарлотт 108:97 (32:20, 17:27, 34:25, 25:25)

Мілуокі – Нью-Йорк 107:116 (19:25, 30:35, 24:21, 34:35)

Міннесота – Фінікс 124:109 (27:21, 30:24, 35:30, 32:34)

Нью-Орлеан – Голден Стейт 95:111 (28:21, 25:29, 29:33, 13:28)

Денвер – Юта 129:93 (26:15, 31:32, 29:18, 43:28)

Зазначимо, що напередодні четверта команда Західної конференції звільнила головного тренера.