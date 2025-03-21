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Каррі не зміг дограти матч з Торонто через пошкодження

Олексій Погорелов — 21 березня 2025, 11:12
Стефен Каррі
Стефен Каррі
НБА

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі травмував таз під час матчу регулярного сезону НБА проти Торонто.

Про це повідомляє ESPN.

Минулої ночі "воїни" обіграли Репторс з рахунком 117:114. Проте цю зустріч команда Стіва Керра догравала без своєї головної зірки в особі Каррі.

За 03:32 до кінця третьої чверті 37-річний баскетболіст пішов у прохід, де його зустріли одразу два суперники. Зіткнувшись із ними, Каррі невдало впав на паркет, після чого він ще деякий час не підводився.

Зрештою "Шеф" зміг самостійно залишити майданчик, проте в гру він не повернувся. Варто зазначити, що судді не помітили в цьому епізоді фолу, дозволивши командам продовжити матч.

За інформацією джерела, Стеф пошкодив таз. Керр сподівається, що його підопічний швидко відновиться.

"Він думав, що зможе повернутися в гру. Ми просто вирішили нічим не ризикувати. Тож, сподіваюся, все не так вже й погано", – заявив після матчу тренер.

За 25 хвилин, що він встиг провести на паркеті, Стефен Каррі набрав 17 очок (6/8 з гри, 2/4 триочкових), два підбирання, одну передачу та один блок-шот, зробивши при цьому три втрати.

Голден Стейт продовжує посідати шосте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 41-29.

Нагадаємо, що вчора ввечері Максим Шульга не зміг вивести VCU до другого раунду Березневого шаленства, програвши BYU.

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Стефен Каррі

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