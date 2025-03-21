Каррі не зміг дограти матч з Торонто через пошкодження

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі травмував таз під час матчу регулярного сезону НБА проти Торонто.

Про це повідомляє ESPN.

Минулої ночі "воїни" обіграли Репторс з рахунком 117:114. Проте цю зустріч команда Стіва Керра догравала без своєї головної зірки в особі Каррі.

За 03:32 до кінця третьої чверті 37-річний баскетболіст пішов у прохід, де його зустріли одразу два суперники. Зіткнувшись із ними, Каррі невдало впав на паркет, після чого він ще деякий час не підводився.

Зрештою "Шеф" зміг самостійно залишити майданчик, проте в гру він не повернувся. Варто зазначити, що судді не помітили в цьому епізоді фолу, дозволивши командам продовжити матч.

Stephen Curry left the game after taking a hard fall on this play.



Steph will miss the rest of the game vs. Toronto with a pelvic contusion, the Warriors announced. pic.twitter.com/Ssc8kZXrGd — SportsCenter (@SportsCenter) March 21, 2025

За інформацією джерела, Стеф пошкодив таз. Керр сподівається, що його підопічний швидко відновиться.

"Він думав, що зможе повернутися в гру. Ми просто вирішили нічим не ризикувати. Тож, сподіваюся, все не так вже й погано", – заявив після матчу тренер.

За 25 хвилин, що він встиг провести на паркеті, Стефен Каррі набрав 17 очок (6/8 з гри, 2/4 триочкових), два підбирання, одну передачу та один блок-шот, зробивши при цьому три втрати.

Голден Стейт продовжує посідати шосте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 41-29.

Нагадаємо, що вчора ввечері Максим Шульга не зміг вивести VCU до другого раунду Березневого шаленства, програвши BYU.