Каррі не зміг дограти матч з Торонто через пошкодження
Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі травмував таз під час матчу регулярного сезону НБА проти Торонто.
Про це повідомляє ESPN.
Минулої ночі "воїни" обіграли Репторс з рахунком 117:114. Проте цю зустріч команда Стіва Керра догравала без своєї головної зірки в особі Каррі.
За 03:32 до кінця третьої чверті 37-річний баскетболіст пішов у прохід, де його зустріли одразу два суперники. Зіткнувшись із ними, Каррі невдало впав на паркет, після чого він ще деякий час не підводився.
Зрештою "Шеф" зміг самостійно залишити майданчик, проте в гру він не повернувся. Варто зазначити, що судді не помітили в цьому епізоді фолу, дозволивши командам продовжити матч.
За інформацією джерела, Стеф пошкодив таз. Керр сподівається, що його підопічний швидко відновиться.
"Він думав, що зможе повернутися в гру. Ми просто вирішили нічим не ризикувати. Тож, сподіваюся, все не так вже й погано", – заявив після матчу тренер.
За 25 хвилин, що він встиг провести на паркеті, Стефен Каррі набрав 17 очок (6/8 з гри, 2/4 триочкових), два підбирання, одну передачу та один блок-шот, зробивши при цьому три втрати.
Голден Стейт продовжує посідати шосте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 41-29.
Нагадаємо, що вчора ввечері Максим Шульга не зміг вивести VCU до другого раунду Березневого шаленства, програвши BYU.