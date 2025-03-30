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Коваль та Нотр-Дам програли в третьому раунді жіночого Березневого шаленства NCAA

Олексій Погорелов — 30 березня 2025, 08:35
Катерина Коваль проти суперниці
Катерина Коваль проти суперниці
Getty Images

Українська баскетболістка Катерина Коваль та її Нотр-Дам Файтін Айріш не змогли подолати третій раунд жіночого Березневого шаленства NCAA (National Collegiate Athletic Association).

Вчора ввечері, 29 березня, команда 19-річної українки зустрілася з TCU (Texas Christian University). Ця гра завершилася з рахунком 71:62 на користь Хорнд Фрогз.

Коваль провела на паркеті 11 хвилин, за які вона зробила 4 підбирання, 3 передачі та один блок-шот, при цьому не набравши жодного очка (0/4 кидків з гри).

Березневе шаленство NCAA – баскетбол
третій раунд, 29 березня

Нотр-Дам – TCU 62:71 (19:20, 16:13, 17:18, 10:20)

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На цьому шлях для Катерини Коваль та Нотр-Дама в Березневому шаленстві підійшов до свого завершення.

Нагадаємо, що Максим Шульга та VCU не змогли подолати перший раунд чоловічого Березневого шаленства NCAA.

NCAA баскетбол Україна Катерина Коваль

баскетбол

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