Клуб 4 000: Каррі знаходиться на порозі історичного досягнення

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі готується стати першим гравцем в історії НБА, який закинув 4 000 триочкових за кар'єру.

Про це повідомляє сайт ліги.

Ця історична подія може відбутися цієї ночі, коли "воїни" прийматимуть Портленд на "Чейз Центрі" в межах регулярного сезону. На даний момент на рахунку чотириразового чемпіона НБА 3 993 триочкових, що є рекордом НБА.

Каррі став найкращим снайпером в історії 15 грудня 2021 року в матчі проти Нью-Йорка на "Медісон Сквер Гарден". Тоді він перевершив досягнення Рея Аллена, закинувши на той момент 2 974 триочковиих.

Каррі став першим гравцем, який закинув 3 000 триочкових за кар'єру. Нещодавно до нього приєднався Джеймс Харден (3 117). У той же час Деміан Ліллард (2 785) та колишній партнер по ГСВ Клей Томпсон (2 657) наближаються до позначки 3 000 дальних влучань.

Варто зазначити, що Стеф закинув принаймні один триочковий кидок у 967 з 1010 матчів своєї кар'єри. Цей показник 95,7% займає перше місце в історії серед гравців, які зіграли щонайменше 50 ігор. Цікаво, що лише 186 баскетболістів в історії НБА мають на своєму рахунку 967+ матчів.

Нагадаємо, що вчора Стефен Каррі подолав позначку в 25 000 очок за кар'єру в НБА. А до цього ЛеБрон Джеймс відкрив свій власний клуб гравців, які заробили 50 000 очок.