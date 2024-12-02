Харден став другим гравцем в історії НБА, який реалізував 3 тисячі триочкових за кар'єру

Зірковий захисник Кліпперс Джеймс Харден став лише другим гравцем за всю історію НБА, якому вдалося реалізувати 3 тисячі триочкових за кар'єру.

Про це досягнення "Бороди" повідомляє сайт ліги.

Це відбулося у грі з Денвером (126:122) минулої ночі. За матч 35-річний гравець набрав 39 очок, 9 підбирань та 11 передач, реалізувавши 6 з 15 дальніх кидків.

Один з цих кидків дозволив йому подолати планку в 3 тисячі точних триочкових за кар'єру.

Першим, хто подолав цю позначку, став лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі, на рахунку якого 3 810 реалізованих триочкових.

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for becoming the 2nd player in NBA history to make 3,000 threes! pic.twitter.com/VltiyCV1YC — NBA (@NBA) December 2, 2024

James Harden COOKED on his HISTORIC night...



39 PTS | 11 AST | 9 REB | 6 3PM | W@JHarden13 joined Steph Curry as the only players in NBA history with 3k 3PM! 🤯 pic.twitter.com/iYEqX9GY3y — NBA (@NBA) December 2, 2024

Нагадаємо, що нещодавно Джеймс Харден вийшов на друге місце в історії НБА за кількістю точних дальніх кидків, обійшовши легендарного Рея Аллена.

У нинішньому сезоні Харден провів 22 матчі, у яких він набирав у середньому 22,3 очка, 7,2 підбирання та 8,9 асистів.

Кліпперс без Кавая Леонарда йдуть сьомими на Заході, маючи баланс перемог 13-9.