Каррі набрав 25 тисяч очок за кар'єру в НБА

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі допоміг своїй команді перемогти Детройт в матчі НБА та оформив чергове досягнення кар'єрі.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

Каррі набрав 25 000 очок за кар'єру, оформивши це досягнення у третій чверті поєдинку з Пістонс.

"Це сюрприз для мене. Я знав, що це колись відбудеться, але не слідкував, у якій саме грі. Ті імена, які є у списку баскетболістів, що змогли оформити таке досягнення – це синонім баскетболу для мене", – розповів Стеф для ESPN.

A scorer like few others in NBA history.



25,000 points & Stephen is still hungry for more. pic.twitter.com/etVIXkQjUu — Golden State Warriors (@warriors) March 9, 2025

У сезоні-2024/25 баскетболіст зіграв 55 матчів, в яких в середньому набирає 24.5 очок та виконує 6.2 перехоплень.

Зазначимо, що у паралельному матчі між Лейкерс та Бостоном травму отримав Леброн Джеймс.