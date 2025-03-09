Каррі набрав 25 тисяч очок за кар'єру в НБА
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз
Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі допоміг своїй команді перемогти Детройт в матчі НБА та оформив чергове досягнення кар'єрі.
Про це повідомляє пресслужба франшизи.
Каррі набрав 25 000 очок за кар'єру, оформивши це досягнення у третій чверті поєдинку з Пістонс.
"Це сюрприз для мене. Я знав, що це колись відбудеться, але не слідкував, у якій саме грі. Ті імена, які є у списку баскетболістів, що змогли оформити таке досягнення – це синонім баскетболу для мене", – розповів Стеф для ESPN.
У сезоні-2024/25 баскетболіст зіграв 55 матчів, в яких в середньому набирає 24.5 очок та виконує 6.2 перехоплень.
Зазначимо, що у паралельному матчі між Лейкерс та Бостоном травму отримав Леброн Джеймс.