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Каррі набрав 25 тисяч очок за кар'єру в НБА

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 11:10
Каррі набрав 25 тисяч очок за кар'єру в НБА
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі допоміг своїй команді перемогти Детройт в матчі НБА та оформив чергове досягнення кар'єрі.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

Каррі набрав 25 000 очок за кар'єру, оформивши це досягнення у третій чверті поєдинку з Пістонс.

"Це сюрприз для мене. Я знав, що це колись відбудеться, але не слідкував, у якій саме грі. Ті імена, які є у списку баскетболістів, що змогли оформити таке досягнення – це синонім баскетболу для мене", – розповів Стеф для ESPN.

У сезоні-2024/25 баскетболіст зіграв 55 матчів, в яких в середньому набирає 24.5 очок та виконує 6.2 перехоплень.

Зазначимо, що у паралельному матчі між Лейкерс та Бостоном травму отримав Леброн Джеймс.

Стефен Каррі НБА Голден Стейт Ворріорз Детройт Пістонс

Стефен Каррі

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