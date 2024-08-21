Ще мінус один: клуб Суперліги не буде грати у наступному сезоні

Львівська Політехніка-Галичина не буде грати у наступному сезоні баскетбольної Суперліги.

Про це повідомляє видання Kamp-sport.

Клуб також не планує заявлятися і до Вищої ліги. Команда не закрила борги перед гравцями.

"Інформація про борги клубу можу лише підтвердити, На жаль, з нами повністю не розрахувалися і немає впевненості, що розрахуються. Наскільки мені відомо, у Політехніки-Галичини існують заборгованості і перед гравцями, і перед тренерами та працівниками команди", — сказав плеймейкер Едуард Федчук.

У сезоні-2023/24 львівський клуб посів восьме місце за підсумками регулярного сезону. У плейоф команда вилетіла від Дніпра.

Нагадаємо, раніше припинив існування баскетбольний клуб Прометей, який був одним із фаворитів на чемпіонство. Минулого сезону Прометей став чемпіоном Вищої ліги.