Капітан БК Дніпро – перший, хто провів у Суперлізі 500+ матчів

Капітан БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко став першим гравцем в історії Суперліги, хто провів у ній 500 матчів.

Про це лідер чемпіонату України повідомив у соцмережах.

До 35-річного бігмена ніхто не міг похвалитися такою кількістю ігор у Суперлізі.

За ці 500 матчів Тимофеєнко зіграв 11 724 хвилини, набрав 5 605 очок, зробив 2 899 підбирань та віддав 977 асистів.

Цей український рекорд Станіслав Тимофеєнко встановив у поєдинку з Говерлою (84:51).

Нагадаємо, що Дніпро є найкращою командою Суперліги, вигравши всі 11 матчів сезону-2024/25.