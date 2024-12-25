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Капітан БК Дніпро – перший, хто провів у Суперлізі 500+ матчів

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 16:43
Капітан БК Дніпро – перший, хто провів у Суперлізі 500+ матчів
Станіслав Тимофеєнко
БК Дніпро

Капітан БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко став першим гравцем в історії Суперліги, хто провів у ній 500 матчів.

Про це лідер чемпіонату України повідомив у соцмережах.

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До 35-річного бігмена ніхто не міг похвалитися такою кількістю ігор у Суперлізі.

За ці 500 матчів Тимофеєнко зіграв 11 724 хвилини, набрав 5 605 очок, зробив 2 899 підбирань та віддав 977 асистів.

Цей український рекорд Станіслав Тимофеєнко встановив у поєдинку з Говерлою (84:51).

Нагадаємо, що Дніпро є найкращою командою Суперліги, вигравши всі 11 матчів сезону-2024/25.
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