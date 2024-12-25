Нестабільний чемпіон, чудовий Париж, криза Реала: підсумки першого кола Євроліги

Завтра, 26 грудня, стартує друге коло Євроліги сезону-2024/25. Можливо, найпрестижніший баскетбольний турнір Європи не має рівня впізнаваності НБА, але від цього він не стає менш цікавим.

НБА – це про видовище, імена, швидкості. Євроліга – це захист, хоча, безумовно, результативність і тут зростає, тактика, емоції. I feel devotion, як то кажуть.

На старті сезону здавалося, що все досить ясно: хто буде лідером, хто "сірістю", хто аутсайдером. Проте, далеко не все пішло за класичним сценарієм. Іноді був артхаус, іноді фантастика Вільньова, іноді комедії на рівні Монті Пайтона.

Нестабільність чемпіона

Дімітріс Яннакопулос – це містер епатажність. Власник Панатінаїкоса влітку 2023 року зробив відразу декілька важливих кроків: запросив на тренерський місток Ергіна Атамана, скористався конфліктом Костаса Слукаса з наставником Олімпіакоса Йоргосом Барцокісом і підписав досвідченого плеймейкера, а також заклав інші кирпичики для побудови чемпіонської команди. Вирішальним стало підписання Кендріка Нанна серед сезону.

Навіть найкращій машині треба пройти краш тест. ПАО добряче набив синців у першій половині сезону, проте потім довів справу до логічного фіналу – виграв Євролігу вперше з 2011 року. Попередні три сезони афінський клуб навіть не виходив до плейоф.

У міжсезоння "зелені" не зменшили обертів. Ергін Атаман залучив до складу своїх земляків Чеді Османа (останні 7 років грав за клуби НБА) та Омера Юртсевена (останні 4 сезони провів за клуби НБА). Глибока задня лінія поповнилася чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії Лоренцо Брауном, який за Маккабі в Євролізі набирав 13,2 очка та віддавав 6,1 передачі.

Здавалося, що Голіаф перетворився на Голіафа з допінгом. Справжнього джаггернаута, який буде впевнено брати перемогу за перемогою.

BC Panathinaikos

Але ніхто не відміняв того факту, що м’яч на паркеті один, а в баскетбол грають не імена, а команда. Потім додалися фактори травм, дискваліфікації лідерів. Панатінаїкос із результатом 10-7 іде лише восьмим.

Перспектива на решту сезону: глибина складу, наявність Нанна та інших досвідчених гравців дозволить додати. Враховуючи щільність турнірної таблиці, то Панатінаїкосу вистачить і 12 перемог за друге коло, щоб мати перевагу свого майданчику у плейоф.

🚨IMAGE DÉCONSEILLÉ🚨



Terrible blessure pour Mathias Lessort…énorme pensée à lui 🙏🇫🇷



Bon courage !



pic.twitter.com/2yRLpJUZjh — QuotidienSport (@Quotidien_Sport) December 19, 2024

Головною проблемою є втрата Матіас Лессора. Центровий – зірка не тільки ПАО, а всієї Євроліги. Він отримав безглузду травму. Про такі пошкодження дійсно підходить фраза "на рівному місці". Бігмен для колективу виривав своїми навичками не один матч, але друге коло Атаман точно проведе без нього.

Перебудова гранда

Реал влітку пережив справжнє оновлення. Пішли на пенсію Руді Фернандес та Серхіо Родрігес, які не були лідерами колективу за хвилинами, але свої 10-15 хвилин на паркеті проводили на досвіді та якісно.

Француз Венсан Пуар’є стомився бути дублером Вальтера Тавареша та прийняв пропозицію Анадолу Ефеса. Гершон Ябуселе після вдалої Олімпіади взагалі викупив свій контракт, щоб повернутися через 5 років до НБА. Напевно, лише втрата 37-річного Фабьєна Козера не могла вважатися критичною.

Так, "бланкос" додали досвідченого Сержа Ібаку, але в іншому посилювалися гравцями, які й близько не мали тих регалій, що попередники: Феліз, Ретен-Мейс, Гаруба. Все це і дало про себе знати.

BC Real Baloncesto

Мадридський клуб програв боротьбу за Чеді Османа, не зумів переконати Лонні Вокера, який трохи згодом приєднався до набагато "біднішого" Жальгіріса. Тому 8-9 і 12-те місце це ще і не так погано. І дякувати треба за це Кампаццо та Таварешу. Звичайно, не варто забувати Хезонью та Муса, але від них очікувалося більше.

Перспектива на решту сезону: здається, в останні тижні "бланкос" вийшли на шлях стабільності, що дає певну надію фанатам. Команда може завершити сезон із результатом 19-15 чи 20-14 і напряму вийти до плейоф.

Зараз почалися чутки, що Реал планує поборотися за Денніса Сміта-молодшого. Ймовірно, нічого з цим не вийде. 10-й пік драфту-2017 налаштований через G-лігу повернутися в НБА. Але добре, що йде усвідомлення того, що треба шукати свого джокера. ПАО минулого року вгадав із Кендріком Нанном. А чи вийде Реалу повторити такий хід?

Гонитва за конкурентом

Олімпіакос отримав справжній ляпас від ПАО весною. Такі успіхи конкурента заділи его "легенди". І не було кращої ідеї, ніж діяти так, як головний опонент.

Хорошим контрактом вдалося заманити Евана Фурньє. Повернули після річного відрядження до Національної баскетбольної асоціації MVP Євроліги-2022/23 Сашу Везенкова. З Афін до Пірея переїхав аргентинець Лука Вільдоза. Був підписаний лідер Жальгіріса Кінан Еванс – він, до речі, ще так і не зіграв за "червоно-білих" через травму, отриману ще навесні.

Але якщо ти дієш як свій суперник, то і проблеми будуть подібними. Не все відразу стало єдиним механізмом.

BC Olympiacos

Перспектива на решту сезону: здається, що лише серйозна травма Везенкова чи Фурньє зменшить шанси грецького гранда на прямий вихід до плейоф. Ба більше, чомусь саме цей клуб для автора статті є головним претендентом на перемогу в регулярному сезоні.

Стабільна нестабільність

Фенербахче після відходу Желько Обрадовича вибув із кола претендентів на титул, але поступово повернувся на вершину. Прихід Шарунаса Ясікявічюса минулорічний сумбурний сезон дозволив завершити Фіналом чотирьох.

Амбіції "канарок" жадали більшого. Підписання Болдуїна, Колсона та Мар’яновича це підтвердили. Трохи внесла корективи серйозна травма Скотті Вілбекіна, але стамбульський клуб все одно добре почав чемпіонат. Навіть був лідером таблиці. Сил не вистачило – лише 1 перемога за останні 5 поєдинів.

Напевно, Фенербахче й надалі буде чергувати перемоги з поразками там, де цього не очікується. Оскільки таку "хворобу" зараз має кожен клуб Євроліги, то в плейоф вони таки зайдуть. Але в матчах за трофей треба буде зберігати концентрацію та холоднокровність. Причому всім, а не лише Найджелу Хейз-Девісу.

Дебютанту все одно на авторитети

Париж – новачок Євроліги. Можна сказати, що це взагалі новачок на європейській баскетбольній карті. Клуб був заснований лише 2018 року і перші три сезони грав у другому за силою дивізіоні своєї країни.

Амбіції були солідними, що довела команда минулого року, вигравши Єврокубок.

Влітку були підписані для глибини ростеру Кеварріус Хейз, Якубу Оуттара та Маодо Ло. Вони у своїх попередніх командах Євроліги були в найкращому випадку стартерами без претензій на зірковий статус.

Головною втратою став відхід фінського фахівця Туомаса Іссало, який після чудового року з Парижем вирішив увійти до тренерського штабу Мемфіса.

Його замінив бразилець Тіаго Спліттер. Він був асистентом Грегга Поповича, також працював помічником у збірній Бразилії, але самостійного досвіду не мав. Все це вказувало на те, що особливих успіхів Париж не матиме.

Нестримний Ті Джей Шортс, який брав MVP Ліги чемпіонів та Єврокубку, його земляки Тайсон Ворд та Коллін Малкольм і француз Надір Хіфі, якому пророкують високий вибір на драфті-2025, вирішили наплювати на авторитетів – Париж виграв перше коло турніру.

Особливо сентиментальним була зустріч Парижа та Віртуса. 39-річний тренер зумів завдати поразки італійському клубу, за який грає 40-річний Марко Белінеллі. Вони обидва ставали чемпіонами НБА-2014 у складі Сан-Антоніо.

Поразки в останніх двох матчах від кризового Реала та від скромного АСВЕЛу дають зрозуміти, що бак цього боліда потроху закінчується. Є велика впевненість, що друге коло для команди зі столиці Франції вийде діаметрально протилежним, тому навіть 7-10 підсумкове місце можна буде сприйняти як успіх.

Все на зеро

Історія Монако чимось схожа на паризьку. Так, клубу вже 96 років, у 70-ті та 80-ті боролися за найвищі місця та навіть грали на міжнародній арені.

Проте потім був занепад аж до четвертого дивізіону. Підйом почався 2011 року. За чотири сезони вдалося пройти шлях від четвертої ліги до еліти.

Клуб із князівства відразу став міцним середняком і поступово пробивався на верхівку.

Останні два роки "Roca team" ставала чемпіоном місцевої ліги, стабільно виходила в плейоф Євроліги, але старт цього сезону був далеко не таким, яким очікувало керівництво. Часу на виправлення ситуації Саші Обрадовичу не дали.

😄 𝗠𝗼𝗼𝗱 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝟭𝗿𝘀𝘁 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝘄𝗶𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗼𝘂𝗹𝗶𝘀 💦#RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/ab8QCvMvwo — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 30, 2024

На заміну йому прийшов легендарний грек Васіліс Спануліс. Легендарний як гравець. У якості тренера ще нічого видатного 42-річний фахівець не показав.

При ньому Монако підбадьорився, але, можливо, це наслідок емоційного спалаху. Чи дійсно це підхід Спануліса так змінив рух клубу – буде видно надалі.

Монако нагадує не пазл, де треба скласти деталі. Склад, фанати, фінанси, амбіції – це все є. Цей клуб - це, скоріше, дженга. Певно, щось треба прибрати, але зробити так, щоб не зруйнувалося все повністю.

Прогрес імені чемпіона світу

65-річний Гордон Херберт почав тренерську кар’єру ще 30 років тому. Його magnus opus стала робота зі збірною Німеччини: бронза чемпіонату Європи, чемпіонство світу, півфінал Олімпіади.

Влітку після чотирирічної паузи він повернувся до клубного баскетболу. Склад Баварії, який минулий чемпіонат завершив із показником 13-21 під керівництвом легендарного іспанця Пабло Ласо, не зазнав значних змін. Пішов ветеран Серж Ібака, а прийшли добре знайомі Херберту за збірною Німеччини Йоганнес Фойгтманн та Оскар Да Сілва.

Тобто, передумов для різкого прогресу не було. Втім, Гордон знайшов підхід. Він розв’язав руки Карсену Едвардсу, повністю довірився "своїм" Нік Вайлер-Беббу, Андресу Обсту, вніс корективи в гру Девіна Букера. Це принесло результат – клуб посідає п'яту сходинку.

Другий ешелон

Останніми роками футбольна Барселона викликала у фанів розпач. Прихід Хансі Фліка дав віру, а ось баскетбольний філіал все ще "шкутильгає".

Після вдалого старту почалися проблеми. Точніше почалися вони після вильоту Ніко Лапровіттоли. Без "мотора" команди, який і сам міг скорити, творчість команди зникла. Іноді вдалося перемогти за рахунок хот-хенд Кевіна Пантера (зокрема, Црвену Звєзду в Бєлграді), іноді свої найкращі часи згадував Ян Весели (перформанс у восьмому турі проти Басконії).

Та якоїсь цільності в діях колективу немає. Ель Класіко з Реалом на "Плау Блауграна" завершилося перемогою в овертаймі для мадридців. Пригадуючи той матч, можна впевнено сказати, що переможцем став не той, хто більше заслужив, а той, хто менше налажав. А в тій грі обидві команди валяли дурня більшість часу.

Зайти шістку найкращих "синьо-гранатовим" буде дуже складно.

Схожі проблеми мав і Анадолу Ефес, оскільки теж через травму не зміг розраховувати на Шейна Ларкіна. Цей період команда провела досить непогано, а після повернення плеймейкера на паркет здобула кілька важливих перемог, що дозволило знову задуматися про солідні цілі.

Влітку турки підписали Джордана Нвору, Стенлі Джонсона, Венсана Пуар’є та Роландса Смітса. Кейс Джосона взагалі провальний, від Нвори також явно очікували більшого. Пуар’є і Смітс каші не псують, але явного каталізатора успіху не задають. Добре, що Ларкіну допомагають інші ветерани колективу Елайджа Браянт та Родріг Бобуа, а Даріус Томпсон почав нагадувати себе часів Басконії.

Та все одно, важко віриться, що Анадолу зможе вийти до Фіналу чотирьох. Змінити все зможе серб Васіліє Міцич, але для початку треба, щоб Шарлотт таки розпрощався з ним, а потім, щоб сам дворазовий MVP Ф4 Євроліги повернувся в не чужий для себе клуб, а не обрав Мадрид, Барселону чи Монако.

Црвена Звєзда здивувала всіх вдалим стартом сезону, вигравши перші три гри сезону. Спад очікувався, тому навіть нинішній результат 9-8 можна вважати позитивним.

Одвічний конкурент "зірки" Партизан влітку повністю обновив ростер, підписавши 14 нових баскетболістів. Якогось бусту це не дало. Клуб під керівництвом легендарного Желько Обрадовича бореться за бажане потрапляння до десятки найкращих. Якщо Карлік Джонс продовжить свою адаптацію до європейського баскетболу, то може і будуть локальні успіхи, але на щось серйозна поки що Партизану розраховувати рано.

Мілан – головна метаморфоза сезону. Доволі слабкі виступи і 3-6 на старті закінчилися чудовим підйомом. Зараз гранд італійського баскетболу має позитивне співвідношення перемог/поразок.

Як не дивно, вніс нове дихання в життя клубу молодий Ніко Менніон, який до цього не найкращим чином проявив себе на рівні Євроліги у складі Віртуса та Басконії. Тим не менш, головною рушійною силою клубу є Нікола Міротич, а також досить часто йому допомагає Зак ЛеДей. Можливо, сил цим двом без допомоги інших на прямий вихід в ігри на виліт не вистачить, але представник Серії А має впевнено забирати позиції зони плейін.

BC Zalgiris

Особливо хочеться вболівати за Жальгіріс. Так, і через проукраїнську позиції фанатів, і через колективну гру. На початку здалося, що прихід Лонні Вокера лише нашкодив команді, але досвідчений Андреа Трінк’єрі зумів інтегрувати його в механізм, тому все має бути для литовського клубу досить чудово. Вище стелі вони навряд чи стрибнуть, але у тому ж таки плейін мають фінішувати.

Група аутсайдерів

Маккабі шість разів ставав чемпіоном Євроліги. Більшість своєї історії цей клуб був якщо не грандом, то точно топклубом.

Внесло корективи щодо планів ізраїльського клубу вторгнення ХАМАСа 7 жовтня 2023 року. З того часу свої матчі домашні матчі Маккабі проводить на нейтральній території – Рига, а в більшості випадків Бєлград.

Певно, більш "домашнім" клубом Євроліги є лише Жальгіріс. Та і Маккабі на "Менора-Мівтахім" і поза ним – це дві різні сили. Влітку колектив втратив Вейда Болдуїна, Лорецо Брауна, Бонзі Колсона – ці гравці були ключовими виконавцями останніх років. На жаль, гідної заміни їм знайти не вдалося.

Ці два фактори і є чинником того, що зараз Маккабі має результат 4-13.

Басконія, хоч і повернула до Іспанії Пабло Ласо, ніяк не посилила ростер. Найкращий скорер Євроліги-2023/24 Маркус Ховард у більшості матчів і близько не мав того вогню, що сезоном раніше. Та навіть найхаризматичніший гравець турніру Чіма Монеке теж не завжди грає на своєму рівні. Клуб із Вікторії йде з показником 7-10 і це, здається, ще не так і погано, як могло бути.

І якщо попередні колективи дивують зі знаком мінус, то АСВЕЛ, навпаки. Клуб повернув із НБА Тео Маледона, знайшов у скромному Шоле Ніла Сако, довірився молодому фахівцю П’єріку Пупе - це спрацювало.

Цього та допомоги ветеранів Періса Лі, Нандо Де Коло та Жоффре Ловерня, певно, не вистачить для першого в історії плейоф, але, гадаю, рекордну кількість перемог для клубу за регулярний чемпіонат можна буде здобути.

Віртус, а особливо Альба, початково розглядалися хлопчиками для побиття. Італійському клубу фінансування урізав спонсор, тому особливих мувів влітку зроблено не було. Так, підписали Вілла Клайберна. Американця вважали тим, хто допоможе Шенгелії втримати болонців у "другому ешелоні". На жаль, не вдалося. 34-річний форвард довго "притирався". Навіть були чутки, що Віртус готовий продати його. Цього не сталося, і сам Клайберн солідно додав. Та все одно, справи команда має не найкращі.

Клуб старається знаходити способи стати сильніше. Луку Банкі замінив Душко Іванович, але без ресурсів посилити ростер солідно покращити результати навряд чи буде під силу.

Було б набагато справедливіше, якби турнір замість Валенсії покинула саме Альба. Керівництво Євроліги вирішило інакше. Берлінський клуб ніяк не посилився тому посідає своє законне останнє місце.

Схоже, що в цілому всіх все влаштовує, інакше б не відпускали одного з ключових гравців Тревіона Вільямса до Маккабі за компенсацію.

Турнірна таблиця:

Standings provided by Sofascore

Прогноз на сезон-2024/25:

Прямий вихід до плейоф: Олімпіакос, Монако, Панатінаїкос, Фенербахче, Баварія, Реал

Плейін: Анадолу, Мілан, Париж, Жальгіріс

Фінал чотирьох: Панатінаїкос, Монако, Олімпіакос, Реал

Переможець: Олімпіакос