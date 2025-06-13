Сага завершилася нічим: Янніс залишиться в Мілуокі

Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо не змінить команду під час цього міжсезоння.

Про це журналіст Браян Віндхорст розповів у програмі ESPN "Get Up".

Незважаючи на готовність розглянути варіант зі зміною клубної прописки через черговий провал у постсезоні та потенційні варіанти з переходом у Бостон чи Нью-Йорк, 30-річний баскетболіст збирається продовжити свої виступи за франшизу з Вісконсіну.

"У короткостроковій перспективі трейд Янніса Адетокумбо не відбудеться. Ліга змирилася з тим, що Бакс збережуть його, і Янніс не збирається просити про обмін. Я не можу говорити про те, що може статися в серпні", – сказав Віндхорст.

Повідомляється, що Мілуокі збирається перебудувати команду навколо Янніса Адетокумбо, щоб спробувати повернутися до боротьби за титул чемпіона НБА.

У минулому регулярному сезоні "Грік Фрік" зіграв 67 матчів, у яких набирав у середньому 30,4 очка, 11,9 підбирання та 6,5 передачі.

Нагадаємо, що в ніч на завтра, 14 червня, відбудеться четвертий матч фінальної серії НБА між Індіаною та Оклахомою. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всії ігор постсезону.