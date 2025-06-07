Нью-Йорк готує монструозну пропозицію Мілуокі за Янніса

Нью-Йорк Нікс збираються зробити Мілуокі Бакс пропозицію типу цунамі заради Янніса Адетокумбо.

Про це повідомляє журналіст Гері Вольфель.

У той же час Нью-Йорк, як і було повідомлено раніше, хоче забрати у Даллас Маверікс їхнього головного тренера Джейсона Кідда. Варто зазначити, що Янніс та Кідд працювали разом у Мілуокі з 2014 по 2018 роки.

Повідомляється, що "Грік Фрік" дуже поважає фахівця, а тому, якщо Нью-Йорку вдасться отримати Кідда, Нікс буде легше переконати самого Янніса возз'єднатися зі своїм колишнім наставником.

Could there be a Giannis Antetokounmpo-Jason Kidd reunion in New York?

There’s a report the Knicks are asking Dallas officials permission to speak to Kidd about their vacant head coaching position.

Yesterday I was told the Knicks are preparing to make a tsunami-type offer to… — Gery Woelfel (@GeryWoelfel) June 6, 2025

У Янніса залишається ще три роки за чинним контрактом. На останній сезон (2027/28) у нього є опція гравця на 62,7 мільйона доларів.

Раніше стало відомо, що проєкт НБА в Європі вимагає більше часу на створення, а тому найближчим часом не варто очікувати на появу конкурента Євроліги.