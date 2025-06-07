Нью-Йорк готує монструозну пропозицію Мілуокі за Янніса
Нью-Йорк Нікс збираються зробити Мілуокі Бакс пропозицію типу цунамі заради Янніса Адетокумбо.
Про це повідомляє журналіст Гері Вольфель.
У той же час Нью-Йорк, як і було повідомлено раніше, хоче забрати у Даллас Маверікс їхнього головного тренера Джейсона Кідда. Варто зазначити, що Янніс та Кідд працювали разом у Мілуокі з 2014 по 2018 роки.
Повідомляється, що "Грік Фрік" дуже поважає фахівця, а тому, якщо Нью-Йорку вдасться отримати Кідда, Нікс буде легше переконати самого Янніса возз'єднатися зі своїм колишнім наставником.
У Янніса залишається ще три роки за чинним контрактом. На останній сезон (2027/28) у нього є опція гравця на 62,7 мільйона доларів.
Раніше стало відомо, що проєкт НБА в Європі вимагає більше часу на створення, а тому найближчим часом не варто очікувати на появу конкурента Євроліги.