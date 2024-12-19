Визначилася символічна збірна Кубку НБА

Національна баскетбольна асоціація оголосила символічну збірну Кубку НБА, переможцем якого стали гравці Мілвокі.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Від переможців до символічної збірної увійшли Янніс Адетокумбо, який став володарем MVP, та Деміан Ліллард.

Також до квінтету відібрали Шей Гілджеса-Александера (Оклахома), Трея Янга (Атланта) та Альперена Шенгюна (Х'юстон).

Нагадаємо, що НБА оголосила про чергову зміну формату Матчу всіх зірок, який у цьому сезоні пройде на домашній арені Голден Стейт Ворріорз.