Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Визначилася символічна збірна Кубку НБА

Руслан Травкін — 19 грудня 2024, 20:25
Визначилася символічна збірна Кубку НБА
x.com/NBAPR

Національна баскетбольна асоціація оголосила символічну збірну Кубку НБА, переможцем якого стали гравці Мілвокі.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Від переможців до символічної збірної увійшли Янніс Адетокумбо, який став володарем MVP, та Деміан Ліллард.

Також до квінтету відібрали Шей Гілджеса-Александера (Оклахома), Трея Янга (Атланта) та Альперена Шенгюна (Х'юстон).

Нагадаємо, що НБА оголосила про чергову зміну формату Матчу всіх зірок, який у цьому сезоні пройде на домашній арені Голден Стейт Ворріорз.

баскетбол Мілвокі Янніс Адетокумбо Деміан Ліллард Шей Гілджес-Александер НБА

Мілвокі

Мілвокі здолав Орландо, Оклахома зупинила Дончича та Ірвінга в Кубку НБА
Адетокумбо повторив досягнення легендарного Абдул-Джаббара
Ветеран Сан-Антоніо та Адетокумбо стали найкращими гравцями п'ятого тижня НБА
У США пограбували дім форварда Мілвокі Бакс
All-in від Нікс, Бостон зберіг “кістяк”, останній шанс Бакс: прев’ю Східної конференції НБА

Останні новини