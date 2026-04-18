Після 27 сезонів у НБА легендарний тренер оголосив про завершення кар’єри

Екстренер Мілвокі Бакс Док Ріверс оголосив про завершення професійної кар'єри.

Його слова передає Yahoo sports.

Док Ріверс очолював п'ять команд НБА протягом 27 сезонів. Через кілька днів після того, як він залишив посаду головного тренера Мілвокі, фахівець заявив, що не планує продовжувати тренерську кар'єру.

"Ми зустрічалися, здається, близько семи тижнів тому, і у мене з власниками відбулася чудова розмова. Ми порозумілися, і вони запитали, чого я взагалі хочу далі. Один із власників сказав: є варіант – якщо ми так зробимо, ти можеш залишитися ще на рік-два. Я буквально відповів: "О ні, ні, ні".

Я сказав своїм тренерам: все, я закінчую. Я любив тренувати, справді любив. Я багато чого досяг. Гарного було набагато більше, ніж поганого. Але в підсумку я віддав баскетболу 40 чи 47 років свого життя, сам уже не пам'ятаю, без перерв. І мені просто потрібна перерва. Хочу відпочити. Побути з онуками, просто пожити.

Знаєш, я навіть планую сходити на пару матчів, сісти десь серед уболівальників і просто подивитися гру. Не в першому ряду – а просто серед людей, як звичайний глядач", – сказав Ріверс у подкасті Білла Сімонса.