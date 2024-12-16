Перемога Лейкерс, рекорд у матчі Голден Стейт – Даллас та впевнений тріумф Селтікс в НБА

У ніч на 16 грудня пройшов черговий тур у межах Національної баскетбольної ліги (НБА). В цей раз відбулось сім матчів.

Бостон Селтікс впевнено переграв Вашингтон Візардс з рахунком 112:98 та закріпився на другій позицій конференції Схід.

У матчі Голден Стейт Варріорс – Даллас Маверік був встановлений рекорд по заброшеним трьохочковим. Сам поєдинок завершився з рахунком 143:133 на користь Далласа.

В заключному матчі Лос-Анджелес Лейкерс переграв Мемфіс Грізліс з рахунком 116:110 та піднявся у зону плейоф конференції Захід (10-те місце).

НБА, регулярний сезон

16 грудня

Індіана Пейсерс – Нью-Орлеан Пеліканс – 119:104 (31:28, 28:14, 40:38, 20:24)

Вашингтон Візардс – Бостон Селтікс – 98:112 (23:34, 29:33, 20:24, 26:21)

Орландо Меджік – Нью-Йорк Кніфс – 91:100 (22:22, 19:29, 26:24, 24:25)

Сан-Антоніо Спурс – Міннесота Тімбервулф – 92:10 (19:28, 18:24, 33:24, 22:30)

Фенікс Санс – Портленд Трейл Блазерс – 116:109 (33:21, 24:30, 26:28, 33:30)

Голден Стейт Варріорс – Даллас Маверік – 133:143 (33:46, 41:35, 33:33, 26:29)

Лос-Анджелес Лейкерс – Мемфіс Грізліс – 116:110 (30:20, 34:26, 22:31, 30:33)

Нагадаємо, раніше лави Голден Стейт у межах обміну з Брукліном поповнив чинний чемпіон світу.