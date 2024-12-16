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Даллас та Голден Стейт встановили новий рекорд НБА по кількості трьохочкових за гру

Микита Павлів — 16 грудня 2024, 07:54
Даллас та Голден Стейт встановили новий рекорд НБА по кількості трьохочкових за гру
Голден Стейт – Даллас
NBA

В ніч на 16 грудня відбувся матч регулярного чемпіонату НБА у конференції Захід, в якому зустрілись Голден Стейт Варріорс та Даллас Маверікс (133:143). Команди встановили новий рекорд ліги по сумарній кількості трьохочокових влучань за гру – 48. Це новий рекорд НБА.

У Клея Томпсона та Стефа Каррі по сім "трійок".

Додамо, що Ворріорс закинули аж 27 трьохочкових, найбільше за всю історію поразок.

НБА-2024/25, регулярний чемпіонат

16 грудня

Голден Стейт Варріорс – Даллас Маверікс – 133:143 (33:46, 41:35, 33:33, 26:29)

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