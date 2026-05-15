БК Запоріжжя представив нового тренера

Сергій Шаховець — 15 травня 2026, 10:44
Євгеній Ісаков
Баскетбольний клуб Запоріжжя оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Євгенія Ісакова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ми раді повідомити, що в сезоні 2026/2027 біля керма нашої команди стоятиме Євгеній Ісаков. Разом із ним у тренерському штабі працюватиме досвідчений Дмитро Щиглинський", – йдеться у повідомленні клубу.

Євгеній Ісаков має солідний досвід роботи в Казахстані. Також фахівець очолював Говерлу та ДіДіБао.

Минулого сезону працював БК Кривбас, який не дограв чемпіонат через фінансові проблеми.

Нагадаємо, що за підсумками регулярного чемпіонату БК Запоріжжя посів шосте місце. У чвертьфінальній серії плейоф запоріжці програли Київ-Баскету.

