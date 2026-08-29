Форвард збірної України розповів, за рахунок чого вдалося обіграти Грецію

Форвард збірної України Іван Ткаченко висловився про перемогу над національною командою Греції (82:76) у межах кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року.

Баскетболіст став "Х-Фактором" гри, влучивши дві важливі триочкові спроби в середині третьої чверті. Своїми думками він поділився в ексклюзивному коментарі для "Чемпіона".

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– Два важливих триочкових від вас за рахунку 48:48 гарантували Україні гандикап, після якого Греція вже не виходила в лідери. Ваші емоції в той момент?

– У той момент я був дуже щасливий, що їх влучив. До того було складно. Греція демонструвала щільний захист, ми програвали підбирання, все було непросто.

Щасливий, що вдалося здобути перемогу. Сподіваюся, через кілька днів виграємо ще один важливий матч.

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– У середині четвертої чверті було "+12". Суперник почав наздоганяти. За рахунок чого вдалося їх стримати?

– Ми провели дуже гарну роботу з їхніми лідерами. Так, вони набирали очки, але грали по 30 і більше хвилин, тому в кінцівці їх було опікати та перекривати простіше.

Це гравці, які грають в Євролізі, мають контракти на солідні суми, але ми їх зупинили.

– Довелося персонально грати проти багатьох за цей матч. Хто запам'ятався найбільше?

– Дорсі. Із ним було складно. Він є досвідченим гравцем, уже багато років грає на найвищому рівні: Євроліга, НБА. Йому допомагала "скрінами" вся команда, тому тримати його було складно, доводилося активно за ним бігати.

– Наступний суперник – Чорногорія. Ще не переглядали їхні матчі?

– Ні. У нас була повна концентрація на Грецію. Трішки перепочинемо і будемо налаштовуватися та готуватися до іншого суперника.

31 серпня наша збірна гратиме проти Чорногорії на виїзді – і навіть за тисячі кілометрів від дому українські вболівальники будуть поруч із командою. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, об'єднує всіх, хто цінує справжні емоції великого баскетболу. Підтримуй Україну в Копенгагені разом із GGBET!

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