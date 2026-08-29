Ми здолали сильну збірну: Новицький – про тріумф над Грецією у відборі ЧС-2027

Центровий збірної України з баскетболу Ростислав Новицький відзначив важливість перемоги над національною командою Греції (82:76) у межах відбору на ЧС-2027.

У коментарі для "Чемпіона" гравець "синьо-жовтих" зазначив, що цей успіх наближає команду до виходу на світову першість.

"Греція – дуже сильна збірна. Емоції після перемоги тільки хороші. Вони не можуть бути інакшими, адже ми здолали сильну команду. Тепер у нас ще більше шансів вийти на чемпіонат світу".

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Ростислав не грав із листопада 2025-го через складну травму. Він радий, що зумів допомогти у такому матчі.

"Так, була складна травма, багато пропустив. Можливо, ще не в найкращій формі, але стараюся відновити свій ритм. Приємно, що зумів зіграти в такому матчі, який ми виграли. Що допомогло стримати фінальний натиск? Наша енергія та бажання перемогти".

У сезоні-2026/27 Новицький буде виступати за Динамо Бухарест. У складі цієї команди минулий сезон провів В'ячеслав Бобров. За словами Ростислава, він уже звертався до колеги по збірній з питаннями про румунську команду.

"Як тільки мені надійшов оффер від Динамо, то я відразу йому написав. Він мені розповів і про клуб, і про румунську лігу. Буду старатися проявити себе у новій команді, новому чемпіонаті".

Наступним суперником збірної України буде команда Чорногорії. Гра відбудеться у понеділок, 31 серпня. Старт – 21:30.

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