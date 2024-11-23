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Україна програла третій матч у відборі Євробаскета-2025, поступившись Ізраїлю

Олексій Погорелов — 23 листопада 2024, 19:55
Україна програла третій матч у відборі Євробаскета-2025, поступившись Ізраїлю
Україна – Ізраїль
ФБУ

У суботу, 23 листопада, у Ризі збірна України з баскетболу продовжила участь у відборі Євробаскета-2025.

Програвши перед цим стартові два тури, команда Віталія Степановського готувалася до двох підряд зустрічей з Ізраїлем.

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І в першій половині першої гри "жовто-сині" нічим не поступалися своєму опоненту, завдяки чому на велику перерву команди пішли за переваги українців в одне очко.

Артем Пустовий видав чудовий матч, ставши найкращим гравцем збірної України. У свої 32 роки він провів на майданчику більше за всіх часу. І це далося взнаки у третій чверті, яка була вчисту програна 18:29.

На жаль, четверта 10-хвилинка не подарувала нічого позитивного: "синьо-білі" збільшили свою перевагу та здобули перемогу.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Пустовий, який набрав 23 очки та 5 підбирань, реалізувавши 9 з 16 кидків з гри.

Євробаскет-2025, кваліфікація
3 тур, 23 листопада

Україна – Ізраїль 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

Україна: Пустовий (23 + 5 підбирань), Ковляр (15), Близнюк (9 + 5 підбирань), Сидоров (8), Бобров (4), Войналович (4), Конєв (4), Липовий (3), Санон (3), Ткаченко (0).

Ізраїль: Мадар (21 + 7 передач), Гінат (18 + 8 підбирань), Керрінгтон (18), Соркін (13 + 10 підбирань), Залмансон (7), Блайзер (3), Тімор (3), Сараф (3), Аріель (0), Зоосман (0), Сегев (0).

Україна залишилася на останньому місці групи А, маючи всього три очка.

25 листопада підопічні Степановського проведуть виїзну гру з Ізраїлем.

Нагадаємо, що у перших двох турах Україна програла Словенії (73:87) та Португалії (77:79).

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