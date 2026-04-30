Польський клуб оголосив про відхід Багатскіса

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс припинив співпрацю з польським Шльонськом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що таке рішення польський колектив ухвалив заради найкращих інтересів команди та з метою досягнення найкращих результатів у завершальній фазі регулярного сезону та в майбутніх матчах плейоф.

Обов'язки головного тренера візьме на себе асистент Айнарса Яцек Вінніцкі.

Латвієць очолив команду торік. Наразі Шльонськ йде четвертим в чемпіонаті Польщі та став девʼятим на груповому етапі Єврокубку.

Раніше Багатскіс висловився про поразку в поєдинку проти національної команди Іспанії (64:78) у рамках відбору на чемпіонат світу-2027.