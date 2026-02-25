Іспанія поважає тільки фізичну гру: Багатскіс про підготовку до матчів кваліфікації ЧС-2027

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оцінив сильні якості команди Іспанії, з якою "синьо-жовті" зіграють найближчі два матчі кваліфікації чемпіонату світу 2027.

Слова наставника "синьо-жовтих" цитує сайт Федерації баскетболу України.

"Все, що нам потрібно в цих матчах – це агресивність, фізичний баскетбол, адже Іспанія – це така команда, яка поважає тільки фізичну гру. Якщо дозволити їм грати у вільний баскетбол, шансів досягти успіху в матчах з ними немає", – сказав Багатскіс.

Гравці збірної України не повинні боятися суперника, попри його зірковий статус.

"Я знаю більшість гравців з їхнього складу і взагалі іспанський баскетбол не потребує додаткового представлення. Іспанська ліга, на мою думку, найкраща в Європі. Не знаю, як ще на цьому наголосити, але знову скажу, що ми маємо бути готовими до чоловічого баскетболу і активно вступати в контакт, наскільки це можливо", – додав Багатскіс.

Збірна Іспанії є однією з найтитулованіших збірних у Європі та світі. На її рахунку дві перемоги на чемпіонаті світу (2006, 2019), 4 золота Євробаскету (2009, 2011, 2015, 2022), а ще 6 срібних та 4 бронзові нагороди.

Зазначимо, що в рамках другого ігрового вікна збірна України двічі зустрінеться з Іспанією. Номінально домашній поєдинок відбудеться в латвійській Ризі 27 лютого. Гра на Xiaomi Arena розпочнеться о 15:00 за київським часом. Матч-відповідь буде зіграно 2 березня о 21:30 в іспанському Ов'єдо.

До поєдинків з іспанцями "синьо-жовті" підходять після двох перемог над збірними Грузії (92:79) та Данії (88:71), здобутими у листопаді 2025 року.

