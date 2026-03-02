Багатскіс – про гру з Іспанією: Потрібно дотримуватись плану протягом усього матчу

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс поділився очікуваннями від другого матчу проти Іспанії у відборі на чемпіонат світу-2027.

Його слова передає ФБУ.

Тренер вважає, що у попередній грі його команда гарну гру.

"Насправді, в попередньому матчі два дні тому ми не грали погано. Ми випали з гри на пʼять хвилин і на цьому відтинку Іспанія покарала нас, коли ми робили щось неправильно. Вони забили свої кидки й ті пʼять хвилин коштували нам гри. Тому важливо залишатися в грі, тримати фокус, грати фізично не 38 чи 39 хвилин, а всі 40, для того, щоб досягти успіху. Чи може щось змінити Іспанія? Ні, нічого. Вони грають впевнено, всі грають на високому рівні та візьмуть рівно те, що їм дасть суперник. Я не можу сказати, що вони продемонстрували якийсь неймовірний тиск у тому матчі. Вони зіграли так, як грає досвідчена команда високого рівня з індивідуально сильними гравцями в складі. Кожне наше неправильне рішення в нападі коштувало пропущених очок у захисті. Втрата взаєморозуміння та недостатня комунікація в захисті — все це призводило до пропущених очок. Ми маємо забивати свої кидки: ми мали 12 вільних дальніх атак, які не реалізували й маємо це покращити в другій грі", – сказав він.

Також Багатскіс заявив, що йому важливо побачити, як команда зреагувала на поразку в першій грі.

"Ми спілкувалися після матчу, дивилися відео, провели тренування в Іспанії і я бачу, як команда реагує на ту поразку. І мені важливо побачити як команда відповість: ми знаємо, що ми маємо робити, але треба притримуватися плану протягом всіх 40 хвилин", – розповів Багатскіс.

Друга гра проти Іспанії в межах кваліфікації ЧС-2027 відбудуться у понеділок, 2 березня. Матч в Ов'єдо розпочнеться о 21:30 за київським часом. Раніше повідомлялося про одну заміну в складі "синьо-жовтих" перед поєдинком з іспанцями.