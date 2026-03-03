Ми грали в захисті, але треба щось забивати: Багатскіс – про поразку Іспанії у відборі на ЧС-2027

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився про поразку в поєдинку проти національної команди Іспанії (64:78) у рамках відбору на чемпіонат світу-2027.

Своїми думками він поділився на післяматчевій пресконференції.

Фахівець заявив, що "синьо-жовті" зіграли в деяких компонентах краще, ніж у першому протистоянні (66:86), що відбулось за декілька днів до цього.

"При підготовці до цього матчу головним завданням було грати максимально агресивно в захисті, тому що в Ризі ми загалом діяли непогано. Іспанія забивала все протягом 5 невдалих хвилин матчу, використовувала наші неправильні рішення та набирала очки. Другою важливою річчю було прийняття хороших рішень в нападі. Іспанія успішна в швидких відривах, які треба зупиняти. В деяких ситуація ми діяли добре. Були більш жорсткими, ніж в попередньому матчі. Ми залишалися в грі і були близькими до суперника, але Іспанія виявилася кращою", – заявив Багатскіс.

Також спеціаліст розповів, що головне завдання команди залишається незмінним – пробитись у наступний раунд відбору. Він вважає, що "синьо-жовті" продемонстрували прогрес у другій грі з іспанцями, які є переможцями ЧС-2019, й цей досвід має знадобитись у наступних поєдинках.

"Я вже говорив, що ми залишалися в грі та показали фізичний баскетбол. Звісно, були помилки, непорозуміння, але це частина баскетболу. Іспанія – дуже досвідчена команда. Всі гравці виступають на високому рівні та знають, як чинити тиск на суперника. Я вважаю, що в нас не було таких провалів, як в Ризі, коли протягом 5 хвилин залишалися взагалі поза грою, а Іспанія забила 6 триочкових. Сьогодні команда була кращою та реально билася. До перерви Іспанія набрали лише 28 очок, при всьому таланті цієї команди. Ми грали в захисті, але треба щось забивати. Лише обороною матчі не виграються. Ми не влучали багато хороших кидків з самого початку зустрічі", – сказав Багатскіс.

Зазначимо, що після чотирьох турів Україна посідає друге місце у своєму квартеті. Для виходу в наступний раунд потрібно фінішувати у трійці найкращих.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що після поразки Іспанії несподівану заяву зробив Артем Пустовий. Він оголосив про завершення кар'єри у збірній.