Харківські Соколи та Рівне дограють півфінальний матч Кубку України в інший день
Другий матч півфіналу Кубку України між Харківськими Соколами та Рівним також став жертвою повітряної тривоги в Дніпрі, через що було прийняте рішення дограти цей поєдинок завтра, 2 березня.
Про це повідомляє ФБУ.
Спочатку старт цього матчу був відкладений на більш ніж дві години через тривалу повітряну тривогу. І хоча команди зустрілися на майданчику, за 02:44 до кінця третьої чверті пролунала ще одна тривога. Це відбулося за рахунку 55:46 на користь БК Рівне.
Нагадаємо, що Дніпро та Черкаські Мавпи на відміну від інших учасників Фіналу чотирьох навіть не встигли вийти на паркет. Трохи раніше їхній матч був перенесений на 2 березня. Таким чином, завтра відбудуться обидва півфінальні поєдинки.
Кубок України з баскетболу-2024/25
1/2 фіналу, 2 березня
11:00 Харківські Соколи – Рівне
13:00 Дніпро – Черкаські Мавпи
Проте ще залишається невідома доля дати проведення фіналу Кубку України, оскільки він мав пройти 2 березня.
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