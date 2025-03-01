Харківські Соколи та Рівне дограють півфінальний матч Кубку України в інший день

Другий матч півфіналу Кубку України між Харківськими Соколами та Рівним також став жертвою повітряної тривоги в Дніпрі, через що було прийняте рішення дограти цей поєдинок завтра, 2 березня.

Про це повідомляє ФБУ.

Спочатку старт цього матчу був відкладений на більш ніж дві години через тривалу повітряну тривогу. І хоча команди зустрілися на майданчику, за 02:44 до кінця третьої чверті пролунала ще одна тривога. Це відбулося за рахунку 55:46 на користь БК Рівне.

Нагадаємо, що Дніпро та Черкаські Мавпи на відміну від інших учасників Фіналу чотирьох навіть не встигли вийти на паркет. Трохи раніше їхній матч був перенесений на 2 березня. Таким чином, завтра відбудуться обидва півфінальні поєдинки.

Кубок України з баскетболу-2024/25

1/2 фіналу, 2 березня

11:00 Харківські Соколи – Рівне

13:00 Дніпро – Черкаські Мавпи

Проте ще залишається невідома доля дати проведення фіналу Кубку України, оскільки він мав пройти 2 березня.

Раніше з'явилася інформація, що кар'єра Олексія Леня в Лос-Анджелес Лейкерс може достроково завершитися.