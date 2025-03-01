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Матч Дніпро – Черкаські Мавпи півфіналу Кубку України перенесено

Олексій Погорелов — 1 березня 2025, 19:37
Кубок України
Кубок України
ФБУ

Сьогоднішній матч півфіналу Кубку України з баскетболу між Дніпром та Черкаськими Мавпами був перенесений на завтра, 2 березня.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

Гра мала розпочатися о 13:00, але через тривалу повітряну тривогу було прийняте рішення про її перенесення. Команди визначать фіналіста турніру завтра о 13:00.

У другому півфінальному поєдинку зійшлися Харківські Соколи та Рівне. Старт їхнього матчу також був затриманий через повітряну тривогу.

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Нагадаємо, що фінал Кубку України мав відбутися завтра, 2 березня. Але через перенесення першого півфіналу ФБУ визначить нову дату проведення фінальної гри.

Раніше стало відомо, що Олексій Лень може залишити склад Лос-Анджелес Лейкерс.

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