Матч Дніпро – Черкаські Мавпи півфіналу Кубку України перенесено
Кубок України
ФБУ
Сьогоднішній матч півфіналу Кубку України з баскетболу між Дніпром та Черкаськими Мавпами був перенесений на завтра, 2 березня.
Про це повідомляє сайт ФБУ.
Гра мала розпочатися о 13:00, але через тривалу повітряну тривогу було прийняте рішення про її перенесення. Команди визначать фіналіста турніру завтра о 13:00.
У другому півфінальному поєдинку зійшлися Харківські Соколи та Рівне. Старт їхнього матчу також був затриманий через повітряну тривогу.
Нагадаємо, що фінал Кубку України мав відбутися завтра, 2 березня. Але через перенесення першого півфіналу ФБУ визначить нову дату проведення фінальної гри.
Раніше стало відомо, що Олексій Лень може залишити склад Лос-Анджелес Лейкерс.