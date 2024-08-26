Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Два гравці Прометея після закриття команди знайшли собі новий клуб

Руслан Травкін — 26 серпня, 15:45
Два гравці Прометея після закриття команди знайшли собі новий клуб
Сергій Старцев (№16)
ФБУ

Сергій Старцев та Ілля Кабацюра посилили склад Прикарпаття-Говерли.

Про це інформує пресслужба команди.

Івано-Франківський клуб баскетболісти представляли минулого сезону та були лідерами колективу. Старцев набирав 16.4 очка, робив 3.9 підбирання та віддавав 4.5 передачі. Кабацюра набирав 13.4 очка, робив 6.0 підбирання та віддавав 1.7 передачі.

Влітку вони підписали контракт з Прометеєм, але клуб припинив існування.

Читайте також :
Відео Фото Першопроходець, топ-пік легендарного драфту, роль Майка Фрателло: український слід в НБА, частина перша

Нагадаємо, що колишній гравець збірної України підписав контракт з командою із чемпіонату Тайваню.

баскетбол Прикарпаття-Говерла Суперліга з баскетболу Сергій Старцев

Прикарпаття-Говерла

Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла 86:65: огляд гри 1/4 фіналу чоловічої Суперліги
35 очок Байнума — в топ-10 найрезультативніших перфомансів у історії плей-оф Суперліги
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Київ-Баскет прийматиме Прикарпаття-Говерлу: розклад матчів 1/4 фіналу Суперліги
Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет: огляд шаленого матчу з двома овертаймами плей-оф чоловічої Суперліги

Останні новини