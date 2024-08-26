Два гравці Прометея після закриття команди знайшли собі новий клуб

Сергій Старцев та Ілля Кабацюра посилили склад Прикарпаття-Говерли.

Про це інформує пресслужба команди.

Івано-Франківський клуб баскетболісти представляли минулого сезону та були лідерами колективу. Старцев набирав 16.4 очка, робив 3.9 підбирання та віддавав 4.5 передачі. Кабацюра набирав 13.4 очка, робив 6.0 підбирання та віддавав 1.7 передачі.

Влітку вони підписали контракт з Прометеєм, але клуб припинив існування.

Нагадаємо, що колишній гравець збірної України підписав контракт з командою із чемпіонату Тайваню.