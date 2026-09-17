Прикарпаття-Говерла підписала американського захисника

Склад баскетбольного клубу Прикарпаття-Говерла поповнив 29-річний американський захисник Кевін Мейджор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

"Вітаємо нового легіонера у нашій команді! Бажаємо Кевіну впевненої гри, яскравих матчів, перемог та незабутніх емоцій на майданчику", – йдеться в повідомленні.