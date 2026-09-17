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Прикарпаття-Говерла підписала американського захисника

Олександр Булава — 17 вересня 2026, 19:59
Прикарпаття-Говерла підписала американського захисника

Склад баскетбольного клубу Прикарпаття-Говерла поповнив 29-річний американський захисник Кевін Мейджор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

"Вітаємо нового легіонера у нашій команді! Бажаємо Кевіну впевненої гри, яскравих матчів, перемог та незабутніх емоцій на майданчику", – йдеться в повідомленні.

Раніше Говерла повернула до складу 24-річного центрового Степана Лесика.

Нагадаємо, новий розіграш української Суперліги розпочнеться 1 жовтня. У своєму стартовому поєдинку Прикарпаття-Говерла зустрінеться із Запоріжжям.

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