Прикарпяття-Говерла продовжила контракт з одним із основних захисників

Прикарпаття-Говерла оголосила про продовження співпраці з українським захисником Сергієм Кузнецовим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до кінця сезону 2026/27.

Для 28-річного гравця це буде третій сезон у складі Говерли. У минулій кампанії він провів 28 матчів, у середньому набираючи 13.4 очка, 6.0 підбирання та 6.4 передачі.

Напередодні Говерла продовжив контракт із захисником Сергієм Старцевим.

Як відомо, у липні клуби Суперліги України з баскетболу погодили формат проведення сезону-2026/27.