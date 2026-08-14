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Прикарпяття-Говерла продовжила контракт з одним із основних захисників

Олексій Мурзак — 14 серпня 2026, 16:20
Прикарпяття-Говерла продовжила контракт з одним із основних захисників
Сергій Кузнецов
БК Прикарпаття-Говерла

Прикарпаття-Говерла оголосила про продовження співпраці з українським захисником Сергієм Кузнецовим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до кінця сезону 2026/27.

Для 28-річного гравця це буде третій сезон у складі Говерли. У минулій кампанії він провів 28 матчів, у середньому набираючи 13.4 очка, 6.0 підбирання та 6.4 передачі.

Напередодні Говерла продовжив контракт із захисником Сергієм Старцевим.

Як відомо, у липні клуби Суперліги України з баскетболу погодили формат проведення сезону-2026/27.

Прикарпаття-Говерла

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