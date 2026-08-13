Київ-Баскет підписав вже другого форварда Прикарпаття-Говерли
Данило Марків
Київ-Баскет
Київ-Баскет оголосив про підписання контракту з українським форвардом Данилом Марківим.
Про це повідомила пресслужба столичного клубу.
Сторони уклали угоду до кінця сезону-2026/27.
Попереднім клубом Марківа була Прикарпаття-Говерла, за яку він грав із 2024 року.
Минулого сезону Суперліги він у середньому за гру набирав 4.3 очка, а також робив 1.5 підбирання та 0.8 передачі.
Зазначимо, що напередодні кияни посилилися ще одним форвардом Говерли.