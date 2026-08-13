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Київ-Баскет підписав вже другого форварда Прикарпаття-Говерли

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 14:49
Київ-Баскет підписав вже другого форварда Прикарпаття-Говерли
Данило Марків
Київ-Баскет

Київ-Баскет оголосив про підписання контракту з українським форвардом Данилом Марківим.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Сторони уклали угоду до кінця сезону-2026/27.

Попереднім клубом Марківа була Прикарпаття-Говерла, за яку він грав із 2024 року.

Минулого сезону Суперліги він у середньому за гру набирав 4.3 очка, а також робив 1.5 підбирання та 0.8 передачі.

Зазначимо, що напередодні кияни посилилися ще одним форвардом Говерли.

Київ-Баскет Прикарпаття-Говерла

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